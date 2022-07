Chiquito Romero reveló por qué no aceptó tres ofertas millonarias del fútbol árabe: las mujeres de su familia

None

El exarquero del seleccionado argentino Sergio “Chiquito” Romero negó contactos con Boca Juniors y adelantó su deseo de continuar su carrera en el fútbol europeo luego de cumplir con la rehabilitación de una lesión sufrida en marzo pasado.

“De Boca no me llamaron en estos momentos, creo que tienen un gran arquero como Rossi. Cuando me han llamado, en la época de Guillermo (Barros Schelotto), era difícil venir porque en ese momento estaba en el (Manchester) United con posibilidades de jugar”, comentó en diálogo con los canales ESPN y TyC Sports.

Romero, de 35 años, se entrena en el predio Tita Mattiussi de Racing Club, su cuna futbolística, a la espera de obtener el alta médica, algo que espera durante la próxima semana.

“Ya estoy en la última etapa de la recuperación después del suceso que me tocó vivir en Venecia cuando choqué con un compañero, se me desprendió un pedazo de cartílago de una rodilla y tuvieron que hacerme una limpieza”, contó.

Ante las tensiones por la renovación del contrato de Rossi en Boca, “Chiquito” fue mencionado como un posible objetivo del Xeneize, pero el propio futbolista expresó la voluntad familiar de volver a Europa: “Esa es la idea, tengo muchas ofertas del exterior. La semana pasada descarté tres de Arabia”.

A pesar de que fueron propuestas de alto nivel económico, el arquero explicó por qué no quiso ir a Arabia. “Les agradecí por las ofertas, pero tengo una familia numerosa en las cuales hay muchas mujeres. Por ahí es complicado ir a esos destinos. Como familia decidimos no ir para aquellos lados”, afirmó.

Fuente: TN