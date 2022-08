Acusan a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul de irse sin dejar propina de un restaurante: “No había una sola moneda”

Tras calmarse los rumores alrededor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la pareja volvió a protagonizar un nuevo escándalo. Un bodegón mendocino acusó a los enamorados de ir a su recinto, comer y retirarse del lugar sin haber dejado una moneda de propina.

Esta información fue confirmada en el programa del día de Instrusos, donde comentaron que los empleados del lugar se encontraban profundamente decepcionados del accionar de la cantante y el mediocampista del Atlético de Madrid. La panelista comenzó comentando que todo el público le consultaba quién era la “pareja rata” que no había pagado.

La panelista relató acerca de la pareja en cuestión y agregó declaraciones del lugar cuyano afectado. “La bodega se llama Los Toneles. Se trata de un romance que está muy arriba, los dos argentinos, pero con proyección internacional. Comieron gratis y no dejaron propina”, comentó la panelista.

“Los dos manejan moneda extranjera. Son millonarios. Cuando fueron los mozos a la mesa para levantarla, todos ilusionados porque los habían atendido de maravilla, no había una sola moneda”, agregaron. “No había nada. Se fueron con cara de póker”.

Sin embargo, la discusión no terminó allí. Las panelistas seguían anonadas por el gesto de la pareja, que se encuentran en el mejor momento de sus carreras: “Por favor, vayan a llevar la propina. Estamos hablando de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Así como te cuento. Los mozos no podían creer que no le dejaron ni un centavo de propina. La información llegó a nuestra línea. Los dos estuvieron mal”.

Para cerra, agregaron: “Yo no puedo creer de los dos. Quizás están tan acostumbrados a que otros le resuelvan todo y ahora fueron solos. Por ahí Tini no se dio cuenta, pero estuvo muy mal Rodrigo de Paul. Que miseria. Si uno no deja, el otro tendría que hacerlo”.

Fuente: la100.cienradios.com