Marcos Corach, o la maquina de criticar sin sentido alguno

El ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, en diálogo con Todo en Uno por UNO 106.3, afirmó que hay candidatos opositores que se adelantaron al calendario y que ya están recorriendo la provincia con vistas a las próximas elecciones.

El funcionario manifestó que hay dirigentes "que comenzaron con el turismo electoral desde hace meses, se les adelantó el calendario.

Claramente están recorriendo la provincia para poder tener mayor volumen y llegar con mayor nivel de conocimiento y hacen lo que está a su alcance para que eso suceda. No están trabajando ni ayudando al santafesino y a la santafesina para que viva un poco mejor, en realidad lo que están haciendo es una campaña y eso significa generar mayor ruido".

Para cerrar el tema, lanzó entre risas: "Lo del turismo electoral debería contemplarlo el secretario de Turismo Alejandro Grandinetti porque a lo mejor genera recursos a los lugares donde van, que toman café, hacen los encuentros y hablan entre ellos. A lo mejor eso genera un poco más de recursos también para las economías locales".

En cuanto a quién podría ser el candidato a gobernador por el lado del peronismo, Corach indicó: "Me parece que el peronismo tiene expresiones, dentro de nuestro propio espacio hoy hay candidatos como Roberto Mirabella o la ministra Celia Arena. Las chances electorales están intactas".

"Cuando el gobernador asumió sabía perfectamente que no tenía posibilidades de reelección. La reforma constitucional no fue uno de los nortes que se propuso y menos después de haber tenido que gestionar la pandemia. Hoy el esfuerzo está claramente metido en la gestión", dijo y afirmó que las posibilidades electorales no se reducen a una persona.

"Si a nosotros nos va bien y a la Provincia le va bien es nuestro mayor estandarte, es nuestra bandera con la que cualquiera dentro de nuestro espacio y dentro del peronismo se va a presentar", añadió.

Ante las versiones que circulan, Corach afirmó que en Casa de Gobierno no escuchó a nadie plantear o pensar en suprimir o modificar el calendario electoral, el cual de hecho aún no se fijó.

Ante la consulta de Fabián Acosta de cómo repercute el enfrentamiento de la vicepresidenta con la Justicia, el ministro dijo: "Me parece que es una persecución que se hace con ella,no es razonable lo que ha pasado el fin de semana".

"Lo que ha hecho Juntos por el Cambio con respecto a Cristina muestra claramente una intencionalidad política y no terminan de dimensionar el daño que genera porque cree que se circunscribe al barrio de Recoleta y esto claramente no es así", señaló.

Fuente: Uno Santa Fe