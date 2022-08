Almacenes Ripamonti: Mucho ruido, pocas nueces, sigue el abandono y hay olor a verso

La Municipalidad charla, informa, rinde cuentas, explica, da a conocer , etc, etc. Todo sigue igual, el mismo abandono y "EN BOCA DE MENTIROSO LO CIERTO SE HACE DUDOSO". Imposible creerle a un gobierno que desde hace 11 años no pudo solucionar nada. Todo sigue igual o peor y quizá lo que se espera es la "gran oportunidad", quizá de eso se trate....

Esta semana, en el S.U.M del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, funcionarios de la Municipalidad de Rafaela se reunieron con integrantes de la mencionada institución. El objetivo fue dar a los avances en la restauración de los Almacenes Ripamonti.

Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, contó: “Es importante mantener informado al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y a su Cámara de Comercio acerca de todo el trabajo que viene desarrollando el equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el armado de los pliegos y el presupuesto de cada uno de los ítems que va a tener la restauración del edificio de la Recova Ripamonti”.

“Fue una reunión muy fructífera sobre un proyecto que es de interés de toda la ciudad. Sabemos que en su momento el Gobierno de la provincia llevó a cabo su expropiación y aportó los fondos para que hoy sea de todos los rafaelinos y rafaelinas”; agregó Peiretti.

Los pasos próximos serán la presupuestación de una primera etapa. Calculamos que en 30 o 40 días estaremos en condiciones de iniciar el proceso licitatorio”; concluyó.

Seguidamente, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, agregó: “Fuimos a explicar al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región el proceso en el cual se llegó al proyecto definitivo de los ex Almacenes Ripamonti, a través del trabajo de los ganadores del concurso, conjuntamente con los equipos técnicos del municipio”.

“Por otro lado, está la estructura del nuevo edificio. Es una estructura metálica con losas premoldeadas. Además, se incluye en la primera etapa, la vereda del proyecto hasta la esquina del museo Histórico. En estos tres elementos consta la primera etapa”; expresó Martino.

Conocer los avances

Por último, Gabriel Faber, presidente de Paseo del Centro, dijo: «Tenemos la necesidad de estar informados sobre algo que para nosotros es importante porque es un área que históricamente fue comercial y que quiere mantener ese espíritu comercial. Es un punto neurálgico de la ciudad que hoy está prácticamente intransitable y donde hace tiempo que venimos pidiendo desde la gremial empresaria que se reacondicione».

«Diego Martino, Diego Peiretti y arquitectos nos sacaron las dudas. Hoy tenemos la tranquilidad de que se está avanzando y que en un plazo de 30 a 40 días se estaría encarando el proceso licitatorio”; cerró.