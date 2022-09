La furia de Flor de la V contra el medio que criticó el romance de Mbappé con una modelo trans: “Repudio profundamente”

Este martes, Flor de la V comenzó “Intrusos” de una manera distinta porque realizó un fuerte descargo en contra de las críticas que recibió Kylian Mbappé por su relación con la modelo trans, Inés Rau. Sin tapujos, apuntó contra un reconocido medio francés.

En estos últimos días, el futbolista francés fue noticia porque fue fotografiado muy cerca de Inés en las playas de Cannes. Ambos fueron filmados en situaciones muy cómplices, como por ejemplo él cargándola en sus brazos en un yate. Como era de esperar, las imágenes despertaron rumores de romance.

En las últimas horas, la conductora de televisión no quiso dejar pasar la forma en la que un medio de comunicación se refirió al romance del futbolista del PSG con la joven. “Un medio muy importante sacó una noticia ayer de que lo encontraron en un yate con una señorita, pero el graph que utilizaron era ‘sal de ahí Mbappé'”, comenzó diciendo Flor.

Luego, la presentadora de “Intrusos” siguió con su fuerte descargo y añadió: “A mí me lleva a reflexionar esto; porque primero, la misoginia, el machismo, el transodio todavía está tan instalado en el fútbol mundial, porque claramente si esa situación se hubiera dado con él en un yate con una señorita heterosexual cis lo estarían festejando”.

Después de su dura crítica contra el medio francés, Flor de la V se refirió a la mujer que fue vinculada con el deportista: “Esta modelo se llama Inés, es una bomba, es una chica hermosísima, pero es trans. Entonces me dio tanta ira leer eso, el ‘salí de ahí'. Porque es como que las personas trans no merecemos ser amadas, no merecemos tener la posibilidad de que nos conozcan, de que nos den un beso, de tener una relación”.

Al finalizar, la conductora de Intrusos le envió todo su cariño a Mbappe: “Hoy merece todo mi respeto. No sé si es la novia o no, pero la verdad que me encanta que tenga la valentía de estar con una mujer trans en un mundo donde todavía existe el prejuicio sobre nosotras”.

Fuente: la100.cienradios.com