La confesión de Lali Espósito: “Me mentía un montón, no aceptaba que me gustaban las minas”

Recientemente Lali Espósito asistió a Nadie Dice Nada, el programa radial que conducen el ya conductor, ex Combate y ganador del Bailando por un Sueño Nico Occhiato, la influencer y ya conductora Nati Jota, la bailarina y ganadora de Bailando por un Sueño junto a Occhiato Flor Jazmín Peña y el productor Nacho Elizalde por Luzu TV. Allí habló sobre muchas cosas, entre ellas el cambio en su música.

Consultada por Nati Jota sobre el rol sexual que tomó en el último tiempo con los fanáticos, Lali aseguró: “Me di cuenta de que me mentía un montón. Yo no aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban”.

En este sentido, los conductores del programa le preguntaron si se refería a aceptar cosas sexuales, pero Lali contestó: “Que me gustaban las minas por ejemplo, o que yo tenía una dualidad. Siempre separaba ‘a mi me gustan las minas, pero yo me pongo de novia con chabones’”. Luego agregó: “Yo realmente fui, de manera inconsciente, a través de mi música, por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, por así decirlo. O mi manera de sentir mi sexo y sentir amor, en el formato que sea”.

Además, Lali Espósito aseguró que siempre fue “la chica de la tele, políticamente correcta y simpática” y aseguró que a pesar de que le sale natural, en un momento se lo cuestionó: “Me dije ‘es verdad, esto me sale natural, pero tipo’ acá estoy ocultando algo”.

Finalmente, la cantante sostuvo: “En los últimos años yo me di cuenta que en mi música necesitaba ser más franca. Y también que había un público que necesitaba representación, que no tenía una canción como ‘N5′ o ‘2 son 3′. Yo no las tenía en mi repertorio y ese público no las tenía en español, en este sonido”.

Fuente: la100.cienradios.com