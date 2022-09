Cande Molfese hizo un comentario sobre Tini Stoessel que ofendió a los fans de Lali Espósito

Todo sucedió en vivo, justo cuando "Antes Que Nadie" estaba al aire en Luzzu. Como ya todos saben, a pesar de ser un programa radial, se puede ver en vivo desde YouTube, por lo que los oyentes son partícipes de todo lo que pasa en el estudio durante la emisión. Cande Molfese quedó en evidencia por hacerse señas con una productora y en su defensa hizo un comentario que le jugó una mala pasada.

Diego Leuco, conductor principal del programa quiso saber de qué hablaba Cande Molfese con la productora, Mica Vázquez lo expuso de querer estar al tanto de todo lo que pasa y para quitarle interés a lo que pasó, la actriz expresó: "Chicos no es que está por venir a cantar Tini, tranquilos".

Rápidamente el periodista resaltó: "Pero está por venir Lali". "Va a venir Lali, yo igual estoy esperando que Tini vuelva a la Argentina porque quiero que venga a nuestro programa", retrucó la actriz confesando su anhelo de que la cantante vaya a "Antes Que Nadie".

Los fans de Lali estaban prendidos a la transmisión esperando ver a su artista favorita que estuvo en el programa de Nico Occhiato y al escuchar el comentario de Cande Molfese lo tomaron como una chicana y le respondieron en las redes, por lo que la actriz se vio obligada a hacer un descargo.

El descargo de Cande Molfese sobre su comentario sobre Tini

"Hice ese comentario sin reparar que venía Lali porque jamás las compararía", reconoció Cande. "Yo venía hablando con la productora en privado de que íbamos a hacer el jenga con las prendas, tan simple como eso. Entonces ellos se ilusionaron pensando que iba a pasar algo wow y no", agregó.

"Mi comentario fue como: ‘Igual chicos quédense tranquilos, tampoco es que les voy a proponer el plan de la vida, vamos a jugar al jenga, no es que va a venir Tini a cantar’, podría haber dicho Dua Lipa, Jorge Drexler… No sé, se me vino eso a la cabeza. Soy fan de Lali desde que nací prácticamente", explicó la actriz.

Fuente: caras.perfil.com