«Hay una orden deliberada de dejar actuar al terrorismo»: Rogelio Frigerio apuntó contra el Gobierno por el avance mapuche

Rogelio Frigerio, desde la vereda opuesta a la del Gobierno nacional, se dio la oportunidad de exponer su pensamiento sobre el ataque mapuche en Villa Mascardi. En ese sentido aseguró que hay una orden del Estado para que las fuerzas se replieguen. También dejó su visión sobre la toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires.

El ex ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda durante el macrismo, habló sobre el «tema mapuche» y la función que está cumpliendo del Gobierno: «Si nuestros gendarmes se repliegan es porque hay una orden de la máxima autoridad, no tengo dudas de eso. Hay una orden deliberada de dejar actuar al terrorismo» , le explicó a Alfredo Leuco en su programa por LN+.

«Ex combatientes de Malvinas, de mi provincia, están indignadísimos. Han arriesgado la vida para defender el territorio en Malvinas y ven cómo graciosamente le estamos entregando a personajes que no se reconocen argentinos, parte de nuestro territorio», agregó indignadamente el exfuncionario de Mauricio Macri sobre el avance mapuche en territorio nacional.

Otro de los temas que abordó fue la toma de colegios que hay en la Ciudad de Buenos Aires por parte de los alumnos: «Este es un tema de adultos. Es una responsabilidad de adultos permitir que jóvenes menores de edad cometan este tipo de barbaridad, de hacerse dueños de un edificio público. Hoy estar en el secundario, en Argentina, es un privilegio», comentó.

Como cierre a su participación en el programa, Rogelio Frigerio cruzó al Gobierno nacional, no solamente por lo laboral «Es difícil encontrar que ande algo bien en Argentina. Sin embargo el Presidente no aparece, no sé cuándo fue la última vez que salió y dijo algo. Elegir qué cosa está peor. Si habría que elegir, diría la educación«, sentenció el ex funcionario nacional.

* Para www.elintransigente.com