El abogado de Cristina Kirchner presionó a la Justicia y le apuntó a Patricia Bullrich

Pasó más de un mes del ataque contra Cristina Kirchner en Recoleta. La causa está en manos de la Justicia y hay 4 detenidos además de un largo proceso de investigación que ya comenzó y avanza día a día. Lo más reciente es la recuperación de información del teléfono de Fernando Sabag Montiel que permitió conocer que hay más personas involucradas detrás de este suceso tal y como sostiene José Manuel Ubeira, abogado de la exmandataria.

«El objetivo principal es saber quién es el que está detrás de esta gente que atentó contra Cristina. Lo único que hemos conocido hasta hoy son las personas que están detenidas, pero no a la organización, que está latente y sigue funcionando. No tengo ninguna duda», afirmó el letrado en C5N. En este mismo sentido, el representante de la defensa también apuntó contra el máximo tribunal.

Al respecto, aseveró que «la Justicia no tiene voluntad de esclarecer esto. La Corte Suprema, con un presupuesto de $3 mil millones, no es capaz de habilitar cinco contratos para que se investigue el atentado». A pesar de ello, aclaró que «la investigación está haciendo lo que tiene que hacer. La PSA y el juzgado siguen trabajando. El propósito que tenemos es que la causa no detenga su ritmo».

Por otra parte, subrayó que «lo que se ve de la detención es solamente la punta del iceberg de esto» mientras que a Ubeira y a Cristina Kirchner les interesa saber «cómo se gestó en los meses previos. Hay una actividad de la Policía de la Ciudad que es omisiva. Hasta el día de hoy no sabemos quién insultó al hijo de Kirchner o quién fue diciendo que tal o aquel tenía fueros».

Críticas a Patricia Bullrich

Por último, el abogado de Cristina Kirchner criticó que «la dirigente del principal partido de la oposición se niega a reconocer que hubo un atentado y también se niega a repudiarlo, está claro que le da un enorme sustento a los grupos y tribus que están dando vueltas«, concluyó el letrado luego de que la precandidata a presidente dudó de la veracidad del ataque.

