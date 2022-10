Con un spoiler de su nuevo libro, Macri pronostica un segundo tiempo

“Ir por el mismo camino, lo más rápido posible”. La frase con la que Mauricio Macri le contestó a Mario Vargas Llosa en la cena de la Fundación Libertad con la que, en el 2019, buscaba dar un impulso para la reelección del fundador del PRO, parece haberse convertido en el ingrediente de todas las recetas que el ex mandatario prepara para una eventual vuelta de Juntos por el Cambio al poder. Así queda claro en el spoiler que se conoció de su nuevo libro "Para qué", adelantado por Letra P y que sale a la venta el 18 de octubre. La editorial Planeta liberó un anticipo para ir reparando el terreno: el capítulo en cuestión, sin disimulo, se llama “Segundo tiempo”.

Despejando cualquier chance de siquiera evaluar una etapa gradual de cambios, en el texto Macri sostiene que la fortaleza del próximo gobierno “requerirá que las reformas estructurales se sancionen en las primeras horas” porque “la pobreza y el desempleo no pueden esperar”. “Lo que no se hace de entrada es muy probable que no se pueda hacer nunca”, dice el expresidente al describir “uno de los aprendizajes” de su anterior paso por la administración nacional.

Mirando ese horizonte, el fundador del PRO pisa el acelerador y pide “terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal”. En el cambio de rubo, Macri advierte sobre la necesidad de “una reducción drástica del gasto público”. “Cada Ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata. Será la única vía para poder hacer que nuestra estructura impositiva deje de asfixiar a la actividad privada, a los emprendedores y a todos los ciudadanos que se ganan la vida con su trabajo”, anticipa en el mismo fragmento en el que afirma que “el legado del kirchnerismo será un Estado elefantiásico, torpe e ineficiente”.

“El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo a costa de los bolsillos de los consumidores”, asegura Macri, y vuelve a pisar el pedal para una de las definiciones más tajantes del capítulo: “El Estado argentino, tal como lo conocimos, ha colapsado”. “Hoy no es otra cosa que una gigantesca fábrica de déficit, inflación y pobreza. No será cuestión tan solo de hacer recortes aquí y allá. Es mucho más que eso. Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas”, arremete.

El exmandatario asegura en el ensayo que la coalición que lo llevó a la Presidencia en el 2015 “debe volver al poder con el objetivo de construir un capitalismo verdadero en la Argentina”, que debería perseguir el propósito de crear “un lugar de oportunidades para emprender en un marco de estabilidad". "Con menos impuestos y con mejores servicios públicos. Con un servicio de justicia independiente y profesional, alejado de los vaivenes de la política. Con fuerzas de seguridad reconocidas y capacitadas, dedicadas a dar un combate sin cuartel contra el narcotráfico”, completó.

A la hora de enumerar desafíos para una eventual nueva gestión de la coalición opositora ahora llamada Juntos por el Cambio, Macri también desliza una crítica al Círculo Rojo, a quien acusa de “sostener en público algo diferente a lo que dice en privado”. “El cambio para muchos de ellos significa, llegada la hora de la verdad, el fin de sus privilegios”, asegura. “El segundo tiempo va a exigir mucho de la sociedad. Pero esos esfuerzos solo tendrán sentido si las élites, los que se han beneficiado en un país que se ha empobrecido, son capaces de hacer un esfuerzo aún mayor que el resto de los argentinos”, afirma con un tono casi de corte kirchnerista.

En el apartado de las críticas, Macri vuelve a acelerar su paso contra las organizaciones sociales al afirmar que uno de los rubros que más ha crecido durante su gobierno fueron “los extorsionadores de la paz social”. “En el segundo tiempo terminaremos con los gerentes de la pobreza. La intermediación parasitaria en materia de distribución de ayuda tiene que terminarse. Por su parte, aquellos que reciban la ayuda solidaria del resto de los argentinos deberán saber que su duración en el tiempo será limitada. Deberán capacitarse para estar en condiciones de ingresar lo más rápido posible en el mercado laboral formal”, escribió el exjefe de Estado.

“Tendremos que replantearnos, la sociedad y sus líderes, la política en materia de cortes de calles y rutas”, asegura el líder amarillo, antes de augurar también un cambio de la política en la política de las fuerzas de seguridad, a las que acusa de inacción ante los “innumerables cortes de rutas nacionales y autopistas”. “Hay que ser claros: las calles son de todos los ciudadanos y todos tienen derecho a transitarlas. El derecho de protesta debe encontrar un límite cuando perjudica a terceros”, sentenció.

En una entrevista con Radio Rivadavia, el exgurú comunicacional del PRO, Jaime Durán Barba, consideró que Macri está articulando acciones para volver a presentarse como candidato a la Presidencia y, en caso de no hacerlo, sugirió que el podría “posicionarse para las Naciones Unidas”. “Toca ahora que un latinoamericano sea secretario general y Macri sería ideal”, se entusiasmó el ecuatoriano.

