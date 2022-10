Cómo es la nueva vida de Marixa Balli alejada de los medios: “Todo diseño mío”

Marixa Balli tomó la decisión de alejarse de los medios de comunicación y centrarse en la moda y en el proyecto que tiene con su local. En el programa del día jueves de LAM, emitido por América Tv y conducido por Ángel de Brito, habló acerca de todo esto.

Marixa es muy dedicada con sus proyectos y sus planes de vida, cuando tenía el local en la Salada dio lo mejor de ella y estuvo presente todos los días, con este nuevo proyecto no es destino. “Viste que yo me pongo la camiseta, cuando estuve en la Salada me puse la camiseta de la Salada y ahora que estoy a full con esto, me pongo a full porque fabricó absolutamente todo, menos lo que es de PVC”, comenzó a contar la vedette que después mostró un poco de la vidriera del nuevo local, ubicado en Bogotá y Nasca.

“Te di vuelta la vidriera, que es impactante porque tiene el nombre ahí, muy luminoso, es muy llamativa. Todo, todo diseño mío, tengo mucho color, muchas combinaciones, muchas cosas de cuero”, contó la cantante de “La Cachaca” acerca del local y de los productos que tiene en exposición.

Todo lo que se ve expuesto está lleno de colores y estampados originales, creado por ella misma, que compra las telas y les manda a imprimir los diseños. “Tenemos mucha cosas novedosas y un excelente precio, como siempre”, reveló la actriz de teatro, que también confesó que su pasión por el diseño comenzó tras bambalinas: “Ya ya tengo ese mambo del teatro, cuando me diseñaba las cosas con Ferrando, que él me preguntaba que quería y yo le iba diciendo”, confesó.

“Como me siento con el modelista, hago los diseños, los armó. No soy diseñadora pero hago dibujos y me super interpretan”, reveló la morocha. Para después agregar que en año 2005 su familia fue la que la impulsó a lanzar su primera marca pero la realidad es que ella había empezado a una temprana edad con esta pasión de tener una marca propia.

Fuente: la100.cienradios.com