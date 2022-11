Giovani Lo Celso será operado mañana en Finlandia y la familia viajó a Europa para apoyarlo anímicamente

None

Giovani Lo Celso finalmente será operado mañana para solucionar el desprendimiento muscular que sufrió en la pierna derecha. Pese a que intentó todo para estar con la Selección argentina en el Mundial de Qatar, no pudo torcer la decisión del Villarreal, el club donde juega, y del Tottenham Hotspur, equipo dueño de su pase.

La cirugía a Lo Celso será en una clínica especializada de la ciudad de Turku, en Finlandia, y su familia viajó hoy desde Rosario para acompañarlo en la recuperación y ayudarlo anímicamente porque está muy triste. Jugar el Mundial era su gran ilusión y de un momento a otro se quedó con las manos vacías.

Lo Celso sufrió el desprendimiento en la inserción del bíceps femoral de la pierna derecha y podría estar dos meses sin jugar, aunque dependerá de la evolución luego de la operación.

El futbolista argentino estaba dispuesto a cualquier esfuerzo, incluso económico, para no ser operado y afrontar una recuperación con un tratamiento que le permitiera llegar a la segunda fase del Mundial. Sin embargo, desde el cuerpo técnico argentino le confirmaron que no lo llevarían a Qatar porque no estaría disponible para los primeros partidos y tampoco tenían la seguridad de que pudiera jugar a partir de octavos de final.

Lo Celso le había dicho al Villarreal y al Tottenham que no iba a cobrar su sueldo durante los meses que dure la recuperación y estuviera sin jugar. Eso en caso de no ser operado y poder ir a Qatar. Pese a todos los esfuerzos, Gio recibió la peor noticia: tendrá que ver el Mundial por TV.

Fuente: TN