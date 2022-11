Juan Grabois otra vez contra el Gobierno: «Cristina no sé si es la mejor eligiendo gente»

Las diferencias dentro del Frente de Todos son cada vez más notorias. Uno de los puntos de tensión más críticos que se vivió fue cuando Juan Grabois amenazó con separar al Frente Patria Grande del interbloque de Diputados por el oficialismo. Eso hubiera generado un conflicto aún mayor, aunque no sucedió, pero los cruces con Alberto Fernández y Cristina Kirchner continúan.

El que se llevó la parte más dura fue el mandatario, a quien le recordó que «no se cumplió el contrato electoral básico» que prometió en 2019. Seguido a esto enumeró: «Resolver soberanamente la deuda con el FMI y no de la manera servil que se resolvió, no se resolvió el problema de la pobreza, de hecho se incrementó y estamos en valores superiores a cuando se inició el Gobierno y no se resolvió el problema de la mafia judicial«

Sobre ello, señaló que son «tres elementos del contrato electoral que no se resolvieron» y por eso mismo invitó a «discutir que se va a hacer en la próxima etapa» en referencia a las elecciones del 2023. A pesar de ello, no descartó que algún día «Alberto Fernández se levante inspirado y recupere el liderazgo que perdió» dentro del espacio oficialista.

¿La culpa es de Cristina Kirchner?

Siguiendo con las críticas contra el Gobierno, Juan Grabois afirmó que el presidente «hasta ahora fue una apuesta fallida» y responsabilizó a la vicepresidente de este suceso. «Cristina Kirchner es una enorme líder política, pero no sé si es la mejor eligiendo gente, le pifió unas cuantas veces«, aseveró el titular del Frente Patria Grande y del MTE.

Por otra parte, sostuvo que «si Cristina es candidata la vamos a apoyar y no solo porque la quiero o admiro, sino porque está en el corazón de los humildes», concluyó el dirigente en C5N. De esta manera, dejó en evidencia que en su espacio no apoyarán a Alberto Fernández, aunque si el Partido Justicialista propone otro candidato podrían cambiar de opción.

* Para www.elintransigente.com