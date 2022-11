Emilio Pérsico le envió a un mensaje a Cristina Kirchner con vistas a las elecciones 2023

El funcionario nacional y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, afirmó este sábado que el Frente de Todos podría “organizar unas (elecciones Primarias) PASO a presidente como los candidatos que se definan” de cara a 2023. En este sentido, advirtió que “la capacidad de ordenar” la estrategia electoral de la coalición gobernante la tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner. De esta manera, Pérsico le envió un mensaje a la titular del Senado, a fin de que ‘tome las riendas’.

“Creo que se pueden organizar unas PASO a presidente, con los candidatos que se definan, y tener un solo candidato a gobernador para garantizar la provincia de Buenos Aires. Alberto (Fernández) también dice que quiere llegar con unas PASO”, resaltó Pérsico en declaraciones a Radio 10. En esa línea, el dirigente social reconoció: “La que tiene hoy la capacidad más importante de ordenar está claro que es Cristina”.

Y agregó: “Nosotros no vamos a poner ningún palo en la rueda. Yo a (Daniel) Scioli no lo elegí y a Alberto tampoco. Incluso a Néstor (Kirchner) no lo voté». “Vamos a hacer campaña para el compañero que tenga mejores condiciones para ganar”, enfatizó el referente del Movimiento Evita. Consultado acerca de si prefiere a Cristina Kirchner como candidata presidencial del Frente de Todos en 2023, respondió: “Quiero que ganemos la próxima elección, estamos muy mal”.

“Que yo haga una definición no ayuda, sobre todo con la responsabilidad que tengo. Lo mismo que Máximo (Kirchner) tenga una definición ahora, con la importancia que tenemos en cuanto a la militancia que expresamos. Creo que es dar una ventaja”, consideró Pérsico. “Sí estoy convencido de que Cristina tiene que tener un papel muy importante, pero tenemos que buscar la mejor estrategia”, agregó el dirigente social.

En ese marco, Pérsico pidió “dar pistas para las elecciones lo más tarde posible”, en referencia a los candidatos que presentará el oficialismo, y aseguró que “hay una preocupación muy grande de qué va a pasar en las próximas elecciones”. “Muchas veces parece que militamos la división más que la unidad, y eso es militar la derrota. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para unir y ampliar el frente”, manifestó.

Respecto de su relación con el líder de La Cámpora, precisó: “Con Máximo siempre converso, respeto mucho lo que hizo”. Y contó: “Desde el día de la muerte de Néstor, Máximo empezó a armar una fuerza política para sostener a su vieja que muchos pensaban que se la iban a llevar puesta. Hizo una organización política muy potente”, destacó.

“Máximo también respeta que nosotros hemos hecho una organización social y política muy potente, que es el Movimiento Evita. Es lógico que nos sentemos a discutir. Entonces, discutimos de todo, desde Brasil hasta la situación social en la cual nos encontramos”, argumentó. Por último, Pérsico dijo: “Es lógico que existan las discusiones y que el diálogo se mantenga más allá de las diferencias. Son discusiones genuinas, no está mal que las tengamos”, cerró.

