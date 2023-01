Hugo Yasky apoyó el juicio político contra Rosatti porque «es un autócrata que quiere gobernar»

Hugo Yasky cuestionó a los gobernadores que no acompañaron el juicio político iniciado por el Gobierno nacional contra Horacio Rosatti. El gremialista apuntó contra los mandatarios provinciales del peronismo que se negaron a firmar el pedido que salió desde Casa Rosada. Asimismo rescató la decisión del Ejecutivo y tildó al presidente de la Corte Suprema de «autócrata».

El diputado nacional del Frente de Todos expresó su adhesión al juicio político que pidió el Gobierno contra el titular del tribunal supremo: «Creo que es muy importante que se haya tomado la determinación de iniciar el proceso de juicio político porque, más allá de cualquier otra consideración, los números si dan o no dan, la posibilidad que sea solamente una decisión testimonial, lo importante es que dejamos de fingir una realidad que no existe», indicó en AM 750.

Resaltó el papel que, según él, juega la corte Suprema. Aseguró que los fallos tienen estrecha relación con el acercamiento que existe con Juntos por el Cambio: «Hay una gran anomalía en la Argentina en relación con el papel que juega la Corte que juega como una especie de articulador de la oposición. Rosatti es una especie de autócrata que pretende gobernar por encima del Legislativo y el ejecutivo«, sostuvo.

El Secretario General de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA), abrió otro frente. En este caso cuestionó a los gobernadores que no acompañaron el pedido del Ejecutivo: «Me parece que tendrían que haber acompañado todo los gobernadores del oficialismo porque está claro que la oposición se va abroquelar a defender a quien en la práctica actúa como jefe de campaña del PRO, entonces no voy a contar con la oposición para nada», disparó en «La García».

El descargo de Hugo Yasky contra los líderes peronistas que tiene el interior, continuó: «Algunos gobernadores están pensando más en cómo tratar de ponerse debajo del alerito de los poderosos antes de asumir una actitud que tiene que ver con la política. Es muy grave», sentenció uno de los hombres que más cercanía tiene con Cristina Kirchner.

* Para www.elintransigente.com