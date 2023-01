Carlos Maslatón: «Nadie esperaba una recuperación argentina como la del 2021 y 2022»

Carlos Maslatón, ex consejal porteño y analista financiero, manifestó que la recuperación argentina en el 2021 y 2022 fue consecuencia de que los precios en pesos argentinos quedaron atrasados debido a la suba del dólar. En otras palabras, los activos financieros argentinos hoy siguen siendo baratos a nivel internacional, por lo tanto, Maslatón sostuvo que esta ventaja va a atraer más inversiones (locales y del exterior) que van a mejorar la productividad y el consumo en la economía real.

«Las advertencias fueron debidamente presentadas y yo dije que el piso más bajo era octubre 2021. Lo que estás teniendo ahora es la liberación de las fuerzas alcistas, el mercado argentino está para arriba y cuando tenés estos fenómenos la gente pregunta ¿Por qué pasa esto? Los fundamentos van a surgir después, pero uno intuye que la Argentina va a cambiar su política económica en lo financiero y en la economía real», expresó Maslatón en la radio Rivadavia.

«Nadie esperaba una recuperación argentina como la del 2021 y 2022… todos querían que siguiera la recesión. Es normal que tengas inflación alta porque se están recuperando los precios, pero no estás en una conducta hiperinflacionaria. La hiperinflación que se podía dar en 2020 no se dio y ya quedó atrás eso. La inflación del 2023 va a ser parecida a la del año pasado», explicó el ex militante de la Unión del Centro Democrático (UCEDE).

«YPF valía 27.000 millones de dólares hace 15 años y hoy vale 4.000 millones de dólares, pero hace 6 meses valía USD1.000 millones. Todo lo que cotiza afuera y adentro quedó muy barato y ahora vas a tener una subida vertical… bueno así son los ciclos de las finanzas», insistió el hombre de 64 años tratando de justificar su posición con datos financieros.

«Yo le pedí internas a Javier Milei y hasta el 20 de enero lo espero para jugar en las PASO de este año y sino voto a Milei con aceite de ricino. No me van a ver a mí en alianza con otro sector político», concluyó Maslatón en una entrevista corta y concisa. Desde el espacio La Libertad Avanza rechazaron la propuesta de una interna.

* Para www.elintransigente.com