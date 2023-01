Juan Manuel Urtubey propone un «shock productivo» y reducir impuestos para que crezca la economía

La política nacional entró en modo campaña desde el comienzo del año electoral, y comienzan a verse los primeros movimientos rumbo a las elecciones presidenciales. Uno de los dirigentes que se animó a lanzar su diagnóstico de cómo mejorar la situación económica fue el salteño Juan Manuel Urtubey. Lo hizo en declaraciones tras formalizar su alianza con Juan Schiaretti, y pidió por un «shock productivo» y reducción de impuestos.

Urtubey fue entrevistado en A24, horas después de que se divulgue su foto con el actual gobernador de Córdoba en el que fue la formalización de una alianza electoral que venía tejiéndose hace meses, y que busca incluir a más dirigentes en un espacio alejado de los polos de la grieta. Por eso, en sus declaraciones televisivas, el salteño fue muy crítico de la gestión económica actual pero no obvió cuestionamientos a la mirada macrista y liberal.

«Festejamos que no la inflación fue 100%, es un disparate», analizó sobre la novedad económica de la semana, la difusión del Índice de Precios al Consumidor de diciembre, que coronó el costo de vida acumulado de 2022. Para Urtubey, el asunto está en que «estamos en un no rumbo, no sabemos hacia dónde vamos». «Es un problema que viene hace tiempo, no es solo de este gobierno», agregó.

«Lo que se está discutiendo es procedimental, pero falta un modelo de país que determine cómo vamos a desarrollar el crecimiento que nos permita acomodar la macroeconomía. Acá hay que determinar cómo haces con la generación de energía, la minería sustentable, la economía del conocimiento, o el complejo agroexportador. Hasta ahora, tenemos una Argentina Estado-céntrica en la que ambos gobiernos subieron impuestos frente al déficit fiscal», expresó Juan Manuel Urtubey.

Juan Manuel Urtubey y los impuestos

En el mismo sentido, aseguró en tono enfático que «hay que bajar los impuestos». «La Argentina tiene cerca de 170 impuestos, un disparate. Nuestro sistema tributario es un elefante y hay que ordenarlo con políticas de shock. El gradualismo no sirve para nada, porque no vas a estar 170 años ordenando. Pero ese shock debe ser productivo, y debe lograr que desde el minuto cero haya un crecimiento sostenido de 7 puntos anuales», planteó el salteño.

Asimismo, el aliado de Juan Schiaretti pidió «sacarle la pata de la cabeza a los sectores productivos» para poder propiciar ese crecimiento. «El umbral de dolor argentino no permite un ajuste fuerte a nadie. Por eso el primer recorte de gasto es crecer al 7% anual, pero sin que aumente el gasto público», sostuvo Urtubey. El dirigente competirá en las PASO de agosto como precandidato a Presidente.

* Para www.elintransigente.com