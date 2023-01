Carolina Losada: "Santa Fe necesita una "revolución" en varias áreas"

"Lo único que están buscando es el proyecto de impunidad de Cristina, el castigo constante hacia la justicia. Tenemos muchísimos proyectos para que lleguen al recinto, para que al menos los debatamos en comisiones, y no sucede. El cristinismo no quiere tratar ningún tipo de proyecto que no venga de ellos y menos si vienen de mi parte" señala la senadora santafesina Carolina Losada. Sin demasiadas expectativas por el año parlamentario que se abrió esta semana en el Congreso, insiste en la necesidad de considerar proyectos para ellas importante como derogar la actual ley de alquileres mientras se discuta otra; temas para evitar la venta de niños, paliativos para sequía, una norma antibloqueo de empresas "temas que deberían estar fuera de la grieta". Incluye la necesidad de modificar el mapa de la justicia federal de Santa Fe, cuestiona el abandono del gobierno nacional del tema seguridad en la provincia y afirma que "Santa Fe necesita una revolución" en varias áreas. En la conversación con El Litoral valora la constitución del amplio frente electoral en Santa Fe, no define si encabezará una fórmula mientras recorre el territorio provincial y también incursiona en otras provincias sumándose a actos de Juntos por el Cambio en Corrientes y en Mar del Plata. "Lo único que les interesa es tratar temas que tienen que ver con la justicia, no creen en la República, no creen en la división de poderes, y están con un solo objetivo", repite, enojada sobre el kirchnerismo en el Senado.

- ¿No tiene demasiada expectativa que esto cambie?

- En base a mi corte experiencia en el Senado, cuando el kirchnerismo llama al diálogo es porque no tienen el número. Si tienen el número, lo único que hacen es informarte lo que decidieron. No creen en el diálogo sincero. Mirando los países con los cuales dicen tener cercanía tampoco existe diálogo con la oposición. Fíjate en Cuba, Venezuela, Nicaragua. Son autocracias y es el líder el que manda. Así es el kirchnerismo, así son todos los populismos.

- Tampoco el tema de seguridad que en Santa Fe está cada vez más complicado

- Hay algo que sea más importante que cuidar la vida nuestra, de los familiares, de los amigos. Sin embargo, no les importa. Insisto e insisto y no les importa. Es muy difícil lidiar contra este tipo de liderazgo que no cree en nada que no tenga que ver con sus propios intereses.

- Se la vio en Corrientes junto a su pareja, Luis Naidenoff, acompañando a Patricia Bullrich. ¿Respalda esa candidatura?



- Trabajo en la unión de Juntos por el Cambio. Todo lo que ve tiene que ver con ese trabajo que vengo haciendo, que venimos haciendo con Luis. Somos muchos los que queremos y los que creemos que Juntos por el Cambio es la esperanza de la gente, hay que respetar y mucho esa esperanza. Recuerdo la primera etapa de la campaña por la senaduría por Santa De donde la gente nos pedía unidad, no pelea. Por eso, trabajar por la unidad de Juntos por el Cambio es trabajar con la gente en forma directa. Por otro lado, no hay mejor insumo para un político que hablar cara a cara con la gente en la calle, en un bar, en donde sea. Hablar, que la gente tenga la posibilidad de acercarse y decirte. Es el mejor insumo. De allí las recorridas, fuimos a Corrientes, fuimos a Mar del Plata, fui al norte de Santa Fe que está padeciendo la sequía y hablé con productores, con autoridades.



La antigua política de cerrarte y hablar entre políticos no nos llevó a ningún puerto. Hay una nueva forma de hacer política que es caminar en el país, caminar en la provincia, hablar, recorrer y ver en primera persona todo lo que sucede.

- En Juntos por el Cambio dice que trabajan para la unidad pero ¿habrá internas para definir candidaturas?

- La PASO es el instrumento y no conspira en contra de la unidad. Insisto en que gane un candidato u otro candidato o candidata, lo que van a tener que hacer no difiere mucho lo que haga uno de lo que haga otro. Será la forma de comunicar, la impronta que va a tener, por supuesto, cada candidato. La realidad que impone Argentina es la de cumplir con lo que tiene que ver con el proyecto de país que está generando Juntos por el Cambio en su conjunto, las cuatro fundaciones que integran la coalición. Lo que viene será un gobierno de coalición. Por lo tanto, lo que haga uno o lo que haga otro candidato va a ser bastante similar, no va a haber mucha diferencia.

- ¿Estás cerca del pensamiento de Bullrich?

- Fuimos a Corrientes a acompañarla porque nos invitó Gustavo Valdés, además de ser un dirigente político de radicalismo, en lo personal es amigo de Luis, estudiaron juntos. El festival del Chamamé es acercarse a muchas personas que tienen ganas de contar cosas, de decirnos lo que les pasaba. Con Patricia, por supuesto, tengo muchísimos puntos en común, pero tengo puntos en común con todos los posibles candidatos. Insisto no hay una diferencia abismal en lo que quieren los candidatos. Esas diferencias enriquecen la coalición.

- ¿Cómo ve la constitución de un frente electoral más amplio en Santa Fe?

- Soy partícipe de lo que está sucediendo en nuestra provincia respecto de la conformación del frente. Tenemos reuniones importantes ya pactadas para las semanas que vienen. La gente tiene que saber que nosotros estamos liderando un proceso importante que tiene que ver con un armado que nos identifique a todos, que nos une a todos y que realmente sea respetuoso en nuestras diferencias, pero muy fuerte en nuestras coincidencias. Estoy convencida que va a funcionar.

- ¿Analiza la posibilidad de ser candidata a gobernadora?

- Sobre las candidaturas, me parece, no es algo que vamos a decidir todavía. Es algo que va a venir con el tiempo. Hoy lo importante es conformar el frente, que sea sólido, fortalecido para que el que sea candidato o candidata sea un tema secundario. Debemos definir pautas de trabajo para lo que viene.

- Temas como seguridad, educación

- La fortaleza del frente de frentes no es una foto en conjunto, la fortaleza del frente es un proyecto para la provincia, un proyecto que tenga que ver con cada una de las áreas que importan a la gente y que importan, por lo tanto, a todos nosotros. Una de las principales áreas tiene que ver con la seguridad. Vengo diciendo que quien gobierne Santa Fe tiene que hacer una verdadera revolución. Hoy en la provincia ves muchas cosas que está mal hechas y todo está bastante podrido. Hay que hacer una revolución de transparencia, pero también la revolución tiene que ver con el área de la seguridad, el área de la salud, el área de la apertura de la provincia, en materia económica, pero también tiene que ver con la educación. Todas las áreas al mismo tiempo.

En el tema de la seguridad, es condición sine qua non para quien gobierne la provincia, meterse directo y con mucha fuerza. También en el tema narcotráfico.

- El propio gobernador Omar Perotti dice que el gobierno nacional no puede desentenderse de la seguridad de Santa Fe

- El gobierno nacional tiene que saber que Santa Fe es parte de Argentina, ¿no?. No se puede entender lo que viene haciendo ese gobierno, que encima viene con mentiras tras mentiras. La realidad es que nosotros tenemos un gobierno nacional y otro provincial que se han desentendido de un tema tan importante como la seguridad. El gobierno provincial viene olvidándose que la vida de los santafesinos. ¿Hay algo más importante que eso?. La provincia subejecuta los presupuestos en seguridad y nos matan todos los días. El gobierno actual no tiene un proyecto, no tiene un plan respecto de la seguridad. La seguridad tiene que ser lo más contundente. Me reúno constantemente con expertos en seguridad de nuestro país y de nivel internacional para plantear una alternativa. No podemos dejar que Santa Fe esté como está hoy.

Santa Fe no se puede transformar en un centro de narcotráfico como parece que nos están llevando. El frente de frentes tiene muy claro que en hay que presentar alternativas para evitar esto. Es el punto principal.

Alquileres

-Entre los temas que está trabajando es el tema de los alquileres que preocupa a mucha gente

- Es un tema que impacta fuerte. Mi iniciativa es la derogación de la ley actual. Después veamos cómo es una mejor ley, porque va a llevar un consenso, va a llevar tiempo, es un tema difícil. La ley vigente es muy mala, hizo mucho daño, pero que tenía buenas intenciones. Salió mal. Lo que tiene que pasar es que se derogue esta ley, que se vuelve a lo anterior, y empecemos a definir a lo que puede ser una nueva ley. Pero ni siquiera eso quieren tratar que es un tema que incide en forma directa en millones de argentinos.

Antes que la situación se agrave, tenemos que dar paso a un nuevo debate legislativo que busque una solución urgente a la crisis habitacional y del mercado inmobiliario.

La sequía y los efectos

Días atrás, Losada en una recorrida por el norte santafesino llegó a Laguna La Loca que desapareció producto de la sequía y cuestionó la falta de respuestas del Estado

"El gobernador no reacciona. Así como no toma decisiones en materia de seguridad en Rosario que sufre una ola de violencia inédita, aquí no responde ni acerca soluciones que permitan encarar complicaciones como la de una sequía prolongada con acciones y protocolos previstos dentro de una política agropecuaria de largo plazo. Santa Fe está golpeada por todos lados. En Rosario se sufre la violencia y el crimen, el campo sufre por la falta de agua provocando la muerte de animales y la pérdida de millones de dólares, pero el gobernador insiste en que tiene la provincia en orden", señaló.

A través de una carta enviada al gobernador Omar Perotti, al ministro del interior y justicia de la Nación, Wado De Pedro y el ministro de defensa, Jorge Taina, la vicepresidente del senado, solicitó formalmente el envío de camiones cisternas con agua para llevar alivio a las zonas más afectadas por la sequía y poner a disposición el personal y los recursos que sean necesarios para tal fin.

Fuente: El Litoral, sobre una nota de Mario Cáffaro