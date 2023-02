Mirabella: "Lo que pasa en Rosario es narcoterrorismo"

En medio de los fuertes cruces entre el Gobierno nacional y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por la ola de violencia narco que vive Rosario, el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, se sumó a las críticas contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y dijo que "siempre fue muy rápido con la lengua, pero nunca solucionó ningún problema". Además, sostuvo que en Rosario hay "una nueva clase de delito que es el narcoterrorismo".



En una entrevista con Luis Mino en Ahora Vengo, por AIRE, Mirabella apuntó contra Fernández y lo acusó de tener "una mirada porteña".

"Aníbal siempre fue muy rápido con la lengua, pero nunca solucionó ningún problema. Tiene una mirada porteña como en todo. Cuando estás lejos de los problemas y los mirás por televisión, opinás de esta manera. Le echás la culpa a los otros", lanzó el diputado del Frente de Todos.

Para Mirabella, los ataques narcos a canales de televisión, oficinas públicas, los Tribunales, restaurantes, lugares masivos o los crímenes al azar de ciudadanos para enviar mensajes mafiosos, son "actos terroristas".

"Estamos ante una nueva clase de delitos que es el narcoterrorismo. Tenemos que actuar y desarrollar acciones. No son pibes o barrabravas vendiendo porro en la esquina ni vendiendo piezas en un desarmadero de autos, como teníamos en los '90. Estamos ante un nuevo fenómeno terrorista", afirmó el legislador.

"Son grupos mafiosos que trafican estupefacientes, ligados al narcotráfico. Generan terror, miedo, amenazan periodistas. Si esto estuviese pasando en la Ciudad de Buenos Aires y balean Canal 13, TN, Canal 9, la Corte Suprema o un restaurante en Puerto Madero, sería un escándalo internacional. Esto está pasando en Rosario y no se toma nota", señaló Mirabella.

"Me da la sensación que Aníbal Fernández nos abandonó o está tan lejos de la realidad que no entiende lo que está pasando. Me llama la atención. No se está tomando real dimensión para enfrentar el tema. ¿Qué tiene que pasar para que nos dé bola? Esto no ocurre en ningún lado de la Argentina. Nos han abandonado", sostuvo.

El diputado señaló que el gobernador Perotti creó más escuelas de policías y "llevó adelante transformaciones" dentro de la fuerza, pero aseguró que no alcanza sin la ayuda de Nación.

"El delito del narcotráfico es cada vez más grande y las acciones de terror son cada vez mayores. Creo que de esto no se toma conciencia. No conozco ningún país en el mundo que enfrento estos delitos con la policía del condado. Está en juego la democracia. No sé qué quieren, ¿que gobiernen los narcos?", sentenció.

Y finalizó manifestándose a favor de la Ley de Emergencia en Seguridad para Rosario. "Hay que poner todas las herramientas necesarias a disposición para combatir este flagelo", dijo Mirabella.

Cuando balean un canal de televisión, cuando ejecutan personas al azar para mandar mensajes mafiosos, cuando balean en los Tribunales Federales, los Provinciales, cuando balean una oficina pública, ¿qué son esos?. Son actos terroristas. — Roberto Mirabella (@mirabellarob) February 10, 2023

Fuente: Aire de Santa Fe