Javier Milei le respondió a Elisa Carrió: “Se siente más cómoda con los K que con nosotros”

“Hay que dejar que Milei suba y baje (en las encuestas). Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental”. La contundente frase fue expresada por Elisa Carrió durante una entrevista que le brindó a Infobae este domingo.

La líder de la Coalición Cívica apuntó contra el referente libertario, uno de los dirigentes de la oposición mejor posicionado en las encuestas y futuro candidato a presidente de la agrupación política La Libertad Avanza. “Si gana, yo ya dejaría de ser responsable por la Nación. Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada”, sentenció.

Ayer por la tarde, a través de un comunicado, Javier Milei le respondió a Carrió y la emparentó con el kirchnerismo. “A confesión de parte relevo de los intereses de Carrió. Ella asegura que si gano se va del país. Lo dice mientras el kirchnerismo lleva gobernando 16 de los últimos 20 años. Es claro que se siente más cómoda con los K, que dice combatir, que con nosotros”, señaló.

“Nosotros vinimos a barrer al sistema político corrupto que se transformó en una casta totalmente desconectada de la sociedad. Y ella integra esa casta. Hace treinta años que vive de la política”, afirmó el libertario.

Además, sostuvo que “Carrió fue parte del gobierno de la Alianza” y que “llamó a votar por (Néstor) Kirchner”. Milei también criticó el rol de “Lilita” en lo que fue la coalición oficialista desde el 2015 al 2019, y dijo que fue “una pieza fundamental del fracaso de Cambiemos”.

La comparación con Hitler y el comienzo del enfrentamiento entre los dos dirigentes

Carrió ya ha cuestionado a Milei en otras oportunidades y con frases muy duras. En junio del año pasado lo comparó con el genocida nazi Adolf Hitler, aunque advirtió que si el diputado libertario llegara a ser Presidente sería “peor, porque no tiene equilibrio emocional” y puede llegar a “lugares impensados de lo humano”.

“El problema es que cuando la sociedad entra en ira, se enferma. Y cuando se enferma, vota enfermos, vota psicópatas. Los judíos alemanes votaron a Hitler y terminaron en Auschwitz”, expresó Carrió en ese entonces, pocos días después de que Milei lanzara su candidatura presidencial.

Además, había considerado que el líder economista “no está solo” y que “detrás de él hay grupos que operan en todo el mundo”, que son “grupos muy poderosos, de extremos religiosos incluso, que están tratando de generar un orden mundial profundamente autoritario, no inclusivo, contrario a los derechos humanos y a favor de la eliminación de los pobres”.

Después de la frase pronunciada por Carrió, Milei reaccionó y lanzó una dura crítica contra la ex legisladora. “Carrió vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de hacer daño y recuperar algo de la centralidad política y mediática que supo tener”, fue el mensaje en esa instancia.

“Ella no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años. No soporta haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad. Quizás podría hacer alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor. Es parte del problema”, sentenció el libertario.

La candidatura presidencia de Carrió

La semana que pasó la líder de la Coalición Cívica anunció que será candidata a presidenta en las elecciones de este año. Durante una entrevista con Radio Mitre aseguró: “Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores”.

Hasta ahora, la ex diputada nacional había mostrado conductas disímiles con respecto a qué rol ocuparía en los próximos comicios, pero este martes anticipó que competirá por la Casa Rosada. “Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, sintetizó.

