Javier Milei dijo que Myriam Bregman le cae bien y la diputada le dijo otra vez "gatito mimoso"

En un pasaje de la entrevista con Alejandro Fantino en Neura, el presidente Javier Milei habló de las diputadas de izquierda Romina del Plá y Myriam Bregman. La respuesta de la excandidata presidencial del FIT-U fue inmediata. Insistió con la antigua definición sobre el libertario que se hizo viral durante los debates de candidatos en 2023.

"Si ella piensa en tal dinámica, me tengo que poner en sus zapatos y ver si es coherente con su propia lógica, aunque esté completamente en contra", dijo el presidente al hablar sobre Romina Del Plá, gremialista docente y dirigente del Partido Obrero.

El mismo presidente que habitualmente usa la palabra "zurdos" para mencionar en forma despectiva los referentes y militantes de izquierda, esta vez fue por una variante: "Tengo definido como pienso, pero si creo que todos los que piensan distinto a mí son idiotas, el idiota soy yo".

"Con Romina Del Plá no comparto nada, pero no diría que no le carbura el bocho, es coherente con lo que piensa", dijo.

Milei sobre Bregman: "Me parece simpática"

También habló sobre Myriam Bregman, con quien también compartió la Cámara baja antes de ser presidente.

"No me cae mal, me parece simpática", dijo sobre la dirigente del PTS. Bregman le respondió enseguida en su cuenta de X: "Parecías un gatito mimoso del poder económico y lo sos".

Reeditó la expresión que se hizo viral el 1 de octubre de 2023, en el primero de los debates previo a las elecciones generales que terminaron depositando a Javier Milei y Sergio Massa en el balotaje.

"Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones estos años, algunos viviendo del estado, y que con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", fue la frase completa de Bregman aquella noche en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero.

