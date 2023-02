Macri: ¿Jugador o arbitro?

Mientras espera que llegue marzo para definir si será candidato, el expresidente Mauricio Macri gana cada vez más presencia en la toma de decisiones tanto en el PRO como en Juntos por el Cambio (JxC). Consciente de que, de todas las figuras de la alianza, es de las que más tiene para perder si la coalición no logra una victoria en los comicios de octubre, el exmandatario adoptó el rol de referí para procurar que el espacio se doble, en todo caso, pero que no se rompa.

Desde la silla de umpire, Macri juega un rol pragmático que puede llevarlo a impulsar competir sin la Unión Cívica Radical (UCR) en Neuquén o a plantear en Mendoza que no hay lugar para no ir por dentro de JxC.

Quienes lo tratan a diario sostienen que, desde septiembre del año pasado, comprende que sus movimientos en la interna del PRO podían generar una “tensión innecesaria”. “Por eso, viró su discurso para predicar que la competencia debe ser sana y procuró equilibrar la cancha”, agregaron en el entorno del expresidente.

El arbitraje de Macri en las decisiones del PRO generó, también, cambios en otras de las celebriadades del partido amarillo. Se vio en el Zoom del Consejo Nacional del partido, cuando directamente cargó contra la estrategia de competir por fuera de JxC del diputado Omar De Marchi, en Mendoza.

“Juntos por el Cambio no se va a romper y, mucho menos, por culpa o acción del PRO”, fue el resumen del discurso del expresidente, según reconstruyó Letra P. Después de esa charla, también buscó calmar las aguas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, principal impulsor de la idea de competir por fuera de la coalición en Mendoza.

“Si De Marchi quiere ir por fuera, no lo hace con el sello del PRO”, remarcaron en el entorno del alcalde porteño, que instruyó a dos de sus colaboradores, el diputado Diego Santilli y el secretario de Proyección Federal, Eduardo Macchiavelli, para hacerle entender esa postura.

Lo que más sorprendió del expresidente en ese encuentro fue que él mismo indicó una estrategia similar a la de Mendoza, pero en Neuquén. “Macri fue el que alentó a varios “loquitos” a romper. Eso no puede no tenerlo en cuenta”, advirtió uno de los miembros fundadores del PRO conocedor de las discusiones que se viven en el partido amarillo.

En ese encuentro, también se decidió que el diputado Federico Angelini y Macchiavelli fueran los garantes en cada uno de los cierres de lista para evitar más fisuras. Esa fórmula se utilizó en 2021, cuando la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ya avizoraba su contienda con el jefe de Gobierno. Ante el resultado que tuvo ese esquema en los comicios de medio término, en el macrismo optaron por repetirlo con un representante por cada lado.

Conforme con este rol de referí y con la idea de que la cancha tiene que estar equilibrada para que no haya "bombeo" del arbitro, Macri estará en Rosario en su última recorrida en el país antes de partir rumbo a Europa, de donde regresará a fines de marzo. Entonces comunicará su decisión de competir o no en las elecciones presidenciales. Las figuras del PRO que lo secundan están seguras de que desistirá de presentarse, pero aguardan una confirmación.

“Nadie que quiera ser candidato se aleja tanto tiempo de Buenos Aires”, dijo uno de los armadores del PRO a nivel nacional. En el entorno de Macri remarcan que el expresidente está más activo que nunca. "Ni en la Patagonia ni en Qatar dejó de tener contactos con las principales referencias del espacio, a las que aconsejó con movimientos electorales y hasta les dio instrucciones", aseguran.

Con información de LetraP, sobre una nota de Gonzalo PRADO