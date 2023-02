Encuesta: Patricia Bullrich va primera en CABA y Cristina Kirchner relega a Rodríguez Larreta al cuarto lugar

La consultora Circuitos midió en una encuesta sobre el posible escenario electoral a distintos candidatos con aspiraciones presidenciales en la ciudad de Buenos Aires y Patricia Bullrich se erigió como la política más elegida. Además, se planteó la posibilidad de que compita Cristina Kirchner y el resultado dejó a Horacio Rodríguez Larreta en cuarto lugar.

El comienzo del año en el que el país tendrá un nuevo presidente continúa mostrando una alta polarización e indefiniciones al interior del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, las dos coaliciones que mayor representatividad tienen en la sociedad. Dentro de este escenario aparecen dos rasgos bien marcados: el florecimiento de múltiples postulantes en la oposición y solo el deseo anunciado de Alberto Fernández para competir en una primaria del lado del oficialismo.

En ese pleno, Circuitos realizó un relevamiento pensando en posibles escenarios de disputa política y le consultó a los porteños a qué dirigentes votarían para las presidenciales. El sondeo se realizó entre el 8 y el 10 de febrero con encuestas telefónicas a un total de 1.184 personas arrojando un error muestral de +/-3,5% y un nivel de confianza del 95%.

En el primero de los escenarios se impuso Patricia Bullrich (22,3%) y fue secundada por el diputado Javier Milei, quien logró una performance similar a la realizada en las elecciones de medio término del 2021 (16,3%). Horacio Rodríguez Larreta quedó tercero y a una distancia mínima del economista llegando a 15,5% de intención de voto. En cuarto lugar se ubicó el ex presidente Mauricio Macri con el 12,4%.

"Venimos viendo sobre todo en los informes que hacemos en provincia de Buenos Aires que la base de Juntos por el Cambio está bastante radicalizada, sobre todo en la discusión populismo-antipopulismo. Creo que hay un sector que ve a Larreta como un potencial dialoguista y a Bullrich no. También hay parte de ese electorado que ve que después del renunciamiento de Cristina Kirchner se pueda quitar al kirchnerismo del poder y cree que Bullrich representa mejor esa idea. A Larreta le está costando más tener un diálogo político con su base en este sentido", analizó en diálogo con PERFIL el director de Circuitos, Pablo Romá.

Para el oficialismo las noticias no fueron tan auspiciosas en el primer escenario, ya que su candidato más competitivo fue Alberto Fernández con el 7%. Detrás aparece Sergio Massa (6,2%) e incluso hubo una mayoría que decidió elegir la opción "ninguno" antes que a un dirigente del peronismo (12,4%).

El escenario electoral con Cristina Kirchner

El punto de quiebre ascendente para el Frente de Todos cambia cuando ingresa a la cancha electoral Cristina Kirchner, quien anunció que no sería parte de las listas en diciembre luego de ser condenada en la causa Vialidad. Sin embargo, la decisión de renunciar activó en sus sectores más cercanos un operativo clamor, a la vez que se erige como la candidata con mayor techo dentro del espacio.

En este marco, Bullrich se sigue imponiendo (23,4%) pero en segundo lugar aparece la Vicepresidenta en un territorio electoralmente hostil para el kirchnerismo llegando al 15,9%. De esta manera Javier Milei quedó relegado al tercer lugar con 14,7% y Rodríguez Larreta al cuarto con 12,7%.

Romá analizó el peso de CFK en este escenario de la siguiente manera: "Hay un sector de la base del Frente de Todos que la sigue viendo como la principal referente. Si esto lo pensamos en los votos que puede aportar en una elección nacional no es poca cosa. Después la discusión es si alcanza o no para ganar. Nosotros no preguntamos para saber quien va a ganar, sino para entender cómo se posicionan los distintos candidatos. Es febrero y hay que ser cautos".

La figura de Javier Milei

En el caso del congresista libertario, el analista político también apeló a la cautela teniendo en cuenta el tiempo que falta para las competencias y poniendo en discusión el peso político del diputado que originaría un escenario competitivo de tres fuerzas junto al oficialismo y JxC.

"Milei es un fenómeno social que tiene un nivel de representación alta entre los jóvenes y le ha ido muy bien en la última elección. Hay que ver si eso lo transforma en un candidato a nivel nacional. Es un desafío que no descartamos. Lo que venimos viendo es que todavía le cuesta esa posición de "terciar". En CABA está mejor que en provincia de Buenos Aires y ese es un factor. La base electoral de Milei es similar a la de Bullrich y ahí hay una tensión", dijo Romá.

Por otro lado, puso el ojo en el porcentaje alto de encuestados que no se definen. "Esto hay que tenerlo en cuenta porque los números van a ir cambiando", cerró Romá.

* Para www.Perfil.com