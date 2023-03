Elecciones 2023: quiénes son los candidatos a presidente hasta el momento y hasta cuándo hay tiempo de presentarse

A menos de cuatro meses del inicio formal de la campaña electoral, los dirigentes del oficialismo y la oposición están lanzados a la lucha interna de sus espacios políticos para que su precandidatura a Presidente de la Nación prospere de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que están previstas para el próximo 13 de agosto.

Hasta el momento hay 15 aspirantes que confirmaron públicamente su intención de encabezar las boletas presidenciales en el próximo turno. Algunos de ellos, probablemente, no podrán imponerse en sus internas partidarias y quedarán en el camino, mientras que otros dirigentes -por su capacidad para traccionar votos- llegarán con listas propias a las primarias.

En esa carrera de obstáculos aparecen dos fechas clave. El 14 de junio vence la fecha para la inscripción de las alianzas electorales, donde podrían definirse realineamientos políticos y posibles rupturas (o nuevos acuerdos de unidad) en los espacios ya existentes. Diez días después, el 24 de junio, será la última oportunidad para presentar las listas de los precandidatos que competirán en las urnas.

A continuación, todos los dirigentes que están anotados en la disputa electoral nacional:

Frente de Todos

Alberto Fernández (PJ)

El Presidente anunció que intentará buscar la reelección, pero aclaró que podría declinar de su candidatura en pos de la unidad del espacio oficialista y de que surja una propuesta más competitiva. En todo momento, el mandatario reafirma su vocación de competir en una PASO. Sin embargo, al interior del oficialismo hay resistencia del kirchnerismo y los movimientos sociales para que el jefe de Estado se presente para un segundo mandato.

Daniel Scioli (PJ)

Días atrás, el embajador argentino en Brasil confirmó su intenciones electorales presidenciales. “Cuenten Conmigo”, definió en una carta que comunicó la semana pasada. Scioli respalda a Alberto Fernández, pero no ocultó sus deseos de volver a presentarse con una candidatura nacional como lo hizo en 2015, cuando resultó derrotado contra Mauricio Macri.

Juan Grabois (Frente Patria Grande)

Junto al gobernador Axel Kicillof, Juan Grabois ratificó públicamente su intención de competir con una candidatura propia y fustigó contra la posibilidad de que Alberto Fernández apunte a la reelección. “El año que viene no podemos tener otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer”, sentenció en un acto en La Plata.

Sin embargo, el dirigente del Frente Patria Grande aclaró que declinaría su prcandidatura si se presenta la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien hace meses anunció que no competiría por estar “proscripta”, si bien el kirchnerismo aún sostiene un operativo “clamor” para que se postule. Grabois tampoco participaría con una boleta propia si se presentara una boleta el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, quien aún no explicitó su pretención electoral. Desde hace más de un año, Grabois realiza recorridas por el país junto al dirigente de La Cámpora para presentar su plan de “desarrollo humano integral”.

Claudio Lozano (Unidad Popular)

El viernes pasado, el ex director del Banco Nación, Claudio Lozano, anunció su deseo de presentar una lista para la disputa por la Casa Rosada. “Esta candidatura es un aporte para gestar al interior del Frente una corriente emancipatoria. No podemos ser una variante más del ajuste frente al ajuste salvaje de JxC y los libertarios. Tenemos que encarnar la posibilidad de un proyecto emancipatorio”, declaró en una conferencia de prensa.

Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta (PRO)

La semana pasada, el jefe de Gobierno porteño oficializó su precandidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño con su mensaje pretendidamente dialoguista y “antigrieta”.”No se trata de ser Presidente; quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”, dijo en un video publicado el jueves en sus redes sociales.

Patricia Bullrich (PRO)

Todavía no realizó su acto de lanzamiento, pero Patricia Bullrich está embarcada en la carrera presidencial luego de que declinara su candidatura en las elecciones legislativas de 2021. La presidenta del PRO se ofrece como el ala “dura” y confrontativa del sector de “los halcones” de Juntos por el Cambio, y busca diferenciarse principalmente de la figura de Rodríguez Larreta.

En ese marco, Bullrich pronunció un discurso en el que apuntó directo a un pasaje del video realizado en Santa Cruz y difundido por los equipos de campaña Rodríguez Larreta, en el cual el jefe de Gobierno advertía que los dirigentes que “usan la grieta” son unos “estafadores”.

“La gran estafa es haber convertido a la Argentina en un país en decadencia, con una educación de baja calidad. La gran estafa son sindicalistas ricos y trabajadores pobres, o los planes sociales que empobrecen a la gente. La gran estafa es la corrupción como apropiación del Estado”, planteó la ex ministra de Seguridad (2015-2019), de Trabajo (2000-2001) y de Seguridad Social (2001).

María Eugenia Vidal (PRO)

En medio de la disputa entre Rodríguez Larreta y Bullrich, María Eugenia Vidal optó mostrarse como una opción más dentro de JxC al presentar días atrás las oficinas en las cuales planificará su campaña presidencial, en una actividad que contó con la presencia del ex presidente Mauricio Macri. Sin embargo, la boleta propia está condicionada ante cualquier decisión a la que aspire el fundador del PRO. ”Si Mauricio (Macri) es candidato yo no voy a competir. Siento que si él quisiera postularse, competir con él no es el camino que yo seguiría”, aclaró la ex gobernadora bonaerense.

Macri es una incógnita para la coalición. Sigue sin definir cuál será su rol en los comicios, pero desde que retornó a Buenos Aires -tras más de dos meses de vacaciones primero en Qatar y luego en la Patagonia- mantuvo varias reuniones con dirigentes de JxC.

Elisa Carrió (Coalición Cívica)

A comienzos de febrero, la ex diputada nacional sinceró que rol jugará en las elecciones nacionales y confirmó su precandidatura a Presidente. “Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, sintetizó la jefa de la Coalición Cívica.

Gerardo Morales (UCR)

El gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, le puso fecha y lugar al lanzamiento de su precandidatura presidencial: será el 15 de marzo en el teatro Gran Rex.

Por el momento, Morales es el principal aspirante de parte del radicalismo para competir por la Casa Rosada, aunque todavía espera la decisión de lo que hará el diputado nacional Facundo Manes, quien aún no oficializó si disputará la interna de la oposición para encabezar una boleta nacional. “Yo he propuesto una interna abierta o cerrada con Facundo, lo que él quiera. Me parece que el radicalismo tiene que unificar su candidato a presidente”, sostuvo el gobernador jujeño acerca de las discusiones con el neurocientífico.

Libertarios

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, está anotado en la carrera presidencial luego de la performance de las elecciones legislativas de 2021 que lo posicionaron a nivel nacional. Este fin de semana viajó hasta Río Negro y Neuquén para transmitir su último respaldo a los candidatos a gobernador de su espacio en esas provincias, Ariel Rivero y Carlos Eguia, respectivamente, antes de las elecciones, previstas en ambos casos para el próximo 16 de abril.

Con un discurso anti-Estado y contrario a la agenda progresista como la perspectiva de género, el ecologismo y los derechos humanos, Milei busca capitalizar el descontento social hacia “la casta” política. En su plan de gobierno impulsa propuestas económicas a favor del libre mercado y de dolarización de la economía.

“Dicen que soy peligroso. Soy peligroso para los chorros del sistema, porque conmigo se acaba la joda de los políticos ricos y la gente pobre, y vamos a hacer un país que sea potencia. Estamos frente a un cambio de época. Se terminó la Argentina de los políticos que empobrecen a la gente de laburo”, sostuvo en una de las últimas recorridas.

Peronismo Federal

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey anunciaron en simultáneo que serán candidatos a presidente en las elecciones de este año dentro de “un espacio político superador, por fuera de la grieta”. En esas declaraciones públicas, anticiparon que no irán “a ninguna PASO con el kirchnerismo”. “Ni con los K ni con el Frente de Todos”, subrayaron.

El peronismo federal trata de un espacio que aglutina a otros referentes del justicialismo y espera a que el Frente de Todos se quiebre para ganar volumen. Entre sus aliados cuenta con el apoyo del socialismo santafesino, encabezado por la figura de Mónica Fein, la ex intendenta de Rosario y la actual presidenta del PS. Otro referente que se sumó a este armado es el del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Cerca de este espectro también está el ex presidente Eduardo Duhalde.

Frente de Izquierda

Myriam Bregman (PTS)

Los diputados Myriam Bregman y Alejandro Vilca lanzaron prematuramente su fórmula -a presidenta y vice, respectivamente en 2022 por el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS). En ese momento, intentaron mostrar una propuesta política propia mientras se multiplicaba la repercusión en la interna de Juntos por el Cambio.

Gabriel Solano (PO)

Además de la propuesta de la abogada de derechos humanos, la coalición de partidos del trotskismo cuenta también como competidores la fórmula que encabeza Gabriel Solano con Romina del Plá, por el Partido Obrero (PO). Este sector acusa de “electoralismo” al PTS y enarbola, en contraposición, la protesta llevada adelante por el Polo Obrero en reclamo de mayor asistencia económica a los movimientos sociales.

Celeste Fierro (MST)

La dirigente de MST ya se había presentado en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT-U en el año 2021. En ese momento resultó derrotada por Bregman, pero logró instalarse como referente de su espacio. “Es un gran orgullo poder representar las banderas de las luchas socio ambientales, de la juventud y de las y los trabajadores”, dijo Fierro al lanzarse este año.

Si bien en el FIT-U todos se manifiestan competitivos, ningun espacio cierra las puertas a un acuerdo para que quede una boleta unitaria. El tercer partido por volumen de militantes y exposición, Izquierda Socialista (IS), aboga por la lista común. “Estamos en contra de la división del FIT-U presentando distintas fórmulas presidenciales para las PASO”, dijo el legislador Juan Carlos Giordano.

Con información de www.infobae.com