Martín Liberman le dijo a su hijo mayor que no use su apellido si quiere hacer una carrera como futbolista

El periodista Martín Liberman tomó una decisión que resultó inapropiada para sus colegas en la radio, pero de la que él está completamente seguro. Le dijo a su hijo mayor, Blas, que no utilice su apellido en caso de querer hacer una carrera como futbolista o periodista deportivo.

La reflexión del “Colorado” surgió en torno a una charla que tenía con sus compañeros sobre la educación de los hijos y la pasión que sienten por el fútbol. Fue ahí cuando el periodista indicó que no le gustaría que esté vinculado al mundo del fútbol, y en el caso de estarlo que use el apellido materno.

“Siempre que pueda no usar mi apellido yo le digo que no lo use”, dijo Liberman ante la sorpresa de sus compañeros. Y explicó: “Es un país discriminador, antisemita. Si puede es Greco y no pasa nada. A mí me enorgullece que sea mi hijo y no me importa como se llame de apellido”, indicó.

Además, aseguró que no está muy de acuerdo con que el muchacho siga la carrera de futbolista: “Ojalá no juegue al fútbol. Detesto que mi hijo juegue”, disparó.

Por otro lado, el cronista contó que le pidió a su hijo mayor que elija “una profesión y una carrera normal” y que se aleje del periodismo.

“El periodismo no es normal. ¿Vieron lo que es la tele? ¿Hicieron zapping? El periodismo actual, los nuevos canales y programaciones... Hay que vestirse de jean, ser gracioso, jugadorista, al futbolista llamarlo con diminutivo. Eso no es periodismo, es otra cosa que no sé cómo se llama”, cerró.

Fuente: TN