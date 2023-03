Con Rubiolo, Los Pumas concentran en París

None

Rubiolo estará concentrando con Los Pumas en Francia.Vivas no podrá por lesión.

Michael Cheika confirmó la lista de jugadores convocados para afrontar la primera concentración de Los Pumas en el año mundialista. El seleccionado argentino se reunirá en París entre el lunes 13 y el miércoles 15 de marzo, y el plantel estará compuesto por 40 jugadores.

Entre los 40 jugadores convocados por Michael Cheika se encuentra el rafaelino Pedro Rubiolo, mientras que la UAR hizo referencia a que Mayco Vivas, que en pocas semanas estaría volviendo a jugar luego de su lesión en el brazo, no fue cedido por Gloucester.

Será la primera reunión para el equipo argentino, de cara a una temporada que tendrá como plato fuerte la Copa del Mundo de Francia 2023. En París, los dirigidos por Michael Cheika realizarán entrenamientos tácticos, análisis de video y se presentarán algunas variantes técnicas que el staff ya estuvo trabajando durante su estadía en Buenos Aires. Cabe destacar que es posible que los entrenamientos se lleven a cabo en las instalaciones de Stade Francais.

Además de la reunión en suelo parisino, Los Pumas tienen planificado para este 2023 tres partidos por el Rugby Championship: Nueva Zelanda (8 de julio en Mendoza), Australia (15 de julio en Sidney) y Sudáfrica (29 de julio en Johannesburgo). Además, también se medirán ante los Springboks el 5 de agosto en Vélez, y contra España, el 26 de agosto en Madrid.

Jugadores concentrados: Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Ignacio Calles, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Agustín Creevy, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Santiago Grondona, Juan Imhoff, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Juan Cruz Mallia, Julián Montoya, Matías Moroni, Matías Orlando, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Nicolás Viola y Genaro Podestá.

Mayco Vivas no estará presente

Nicolás Sánchez y el rafaelino Mayco Vivas, que están en consideración del staff técnico, no dirán presente en la primera convocatoria de Los Pumas porque sufrieron algunas lesiones y, para que se recuperen en óptimas condiciones, los clubes decidieron no cederlos para esta convocatoria.

Otros casos totalmente diferente son los de Eliseo Morales, Rodrigo Martínez y Franco Molina, que por su participación en el Super Rugby Americas, el entrenador decidió que se enfoquen en el torneo que está en desarrollo.

Además, hay dos jugadores que fueron invitados para esta concentración para buscar alguna alternativa en el puesto de medio scrum, ya que en el último tiempo se sufrieron varias lesiones. Ellos son: Nicolás Viola de Jockey Club de Córdoba y Genaro Podestá de Marista Rugby Club de Mendoza.

*Información para nora UAR y Diario Uno