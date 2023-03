José Luis Espert propone reducir los subsidios a las tarifas de luz: «Si no pagás por las cosas lo que valen, te quedás sin ellas»

José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, manifestó que los cortes de luz en el AMBA no son culpa de Edesur, sino de la política energética de subsidios a las tarifas y congelamiento de los precios, algo que perjudica las ganancias de las empresas energéticas al momento de invertir en la infraestructura de transporte y distribución de energía.

«Si no pagás por las cosas lo que valen, te quedás sin ellas. Simple. Vale para la verdura, la papa, un calzón…, también para la luz y el gas. No es Edenor. No es Edesur. Es el kirchnerismo subsidiando todo. Es el no mercado estúpido», disparó el economista liberal en su cuenta personal de Twitter. Sin embargo, los datos contradicen la teoría.

El informe del ENRE, ente estatal que controla la actividad de las empresas de servicios eléctricos públicos en Argentina, señaló que durante la administración de Mauricio Macri (2016-2019), las inversiones eléctricas disminuyeron con respecto a 2015, a pesar de que las tarifas habían aumentado entre un 1600 y 2100 por ciento. Por lo tanto, la apreciación de Espert sobre menos subsidios, más inversiones, no es una hipótesis que se verifique en la realidad.

Estatizar Edesur: la propuesta de la ultraizquierda que se debatirá en el Congreso

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, presentó un proyecto para expropiar las empresas privadas Edesur, Edenor y Edelap que distribuyen y transportan gas en el AMBA y en la ciudad de La Plata. En ese marco, Bregman pide la creación de una empresa nacional de energía eléctrica en remplazo de estas compañías que deberán ceder sus concesiones por mal desempeño.

Por otro lado, el proyecto propone: «Crear un comité permanente, compuesto

por una mayoría de representantes electos por los trabajadores de las empresas, así como por usuarios residenciales, técnicos y profesionales solidarios del área de energía eléctrica de las universidades públicas, quienes aportarán sus saberes para develar la desinversión e incumplimientos de las empresas privadas y aportar soluciones para mejorar el funcionamiento y provisión de la red eléctrica».

El documento sostiene que aquellos trabajadores que fueron despedidos de empresas tercerizadas como EMA, Argencobra y Luminitec sean reincorporados a planta permanente, donde todos los sueldos serán pagados por el Estado. Dentro del comité se deberá elaborar cuadros tarifarios «acordes al salario mínimo y a los índices inflacionarios». Además, la izquierda propone que la nueva empresa estatal sea financiada a través de 3 fuentes de ingresos: pago de los usuarios en las tarifas mensuales correspondientes; transferencias del Tesoro nacional y un impuesto del 3% a los casinos, bingos y máquinas tragamonedas de todo el país.

