“No tiene incidencia”: el ninguneo del círculo de Alberto Fernández a Cristina Kirchner

La interna del Frente de Todos no encuentra tregua entre sus máximos referentes: por un lado, el presidente Alberto Fernández, y por el otro, la vicepresidenta Cristina Kirchner. En este caso, reavivaron la llama desde el círculo del jefe de Estado. El jefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, casi que ninguneó a la titular del Senado al afirmar que “no” tiene “incidencia” en las decisiones que toma Fernández, ya que es él quien “maneja el Poder Ejecutivo”.

“El rol institucional de Cristina como vicepresidenta tiene más que ver con la dinámica en el Senado que con la del Poder Ejecutivo. No me parece que le haga mal ni bien (al jefe de Estado), porque el que maneja el Poder Ejecutivo es el presidente Alberto Fernández”, resaltó este sábado Aracre en declaraciones a Radio Rivadavia. “No me parece que tenga incidencia”, subrayó, a la vez que aclaró: “La verdad es que opina muchísima gente y Cristina también lo hace”.

De igual manera, el asesor presidencial contempló que “Cristina es un cuadro político de inmensa magnitud, no dentro del Frente de Todos sino dentro de la Argentina”. “Siempre su palabra y su voz son importantes”, dijo. Pero además subrayó que tiene “una profunda admiración y afecto” por Alberto Fernández, a quien definió como “una persona moderada, educada, respetuosa, empática, que escucha lo que otras personas le dicen”.

Consultado acerca de si cree que el jefe de Estado descartó la posibilidad de buscar su relección en los comicios de este año, respondió: “Creo que el Presidente tuvo una mirada muy anticipatoria e inteligente al detectar que dentro del espacio existen miradas distintas sobre temas claves. La gran inteligencia del Presidente estuvo en proponer que esas diferencias se puedan dirimir en una PASO”.

“Esa estrategia que plantea para él es más importante que su propia candidatura. Lo que más le importa es definir una estrategia electoral que haga que el Frente de Todos pueda ganar más allá de quién sea el candidato a Presidente. Lo que prioriza es que la estrategia sea ganadora y que la persona que tenga más consenso sea quien asuma ese rol”, explicó el jefe de Asesores.

Para Aracre, “institucionalmente no cabe ninguna duda de que el Presidente de la República es el que toma las decisiones más importantes”, pero reconoció que “el Poder Judicial condiciona”. “Lo hemos visto por ejemplo con la cuota de coparticipación que debe recibir la Ciudad de Buenos Aires. A mí me gustaría un Poder Legislativo más activo, pero está paralizado por la dificultad de la política para dialogar, consensuar y generar acuerdos”. destacó.

Por último, afirmó que le “gustaría hacer un llamado a todos los que pertenecen a la política a que tengan presente que las dificultades que atraviesa la Argentina son tan grandes que sin acuerdos políticos no se podrá avanzar en darle soluciones a la gente”. “Si no sos capaz de darle soluciones, la gente se frustra, se cansa y te deslegitima. Me parecería importante que hagan menos chicanas y un poco más de esfuerzo por tratar de consensuar aspectos vitales para la gente”, concluyó Aracre.

* Para www.elintransigente.com