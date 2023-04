Luciana Salazar denunció a Martín Redrado por hostigamiento: "Es peligroso, compra trolls para bardearme"

Si bien Luciana Salazar y Martín Redrado se separaron desde hace tiempo, el conflicto sigue a la orden del día. De hecho, ella aseguró que lo denunciará por "hostigamiento".

"Me mandan pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse a él mismo. El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba”, señaló Luciana, al pie de la evidencia que recogió de las redes sociales.

En este contexto, la modelo aseguró que su expareja le da "miedo". "Con todo lo que hizo y hace, tanto a mi hija como a mí, demostró ser una persona que no mide y que no le importa nada... Peligroso con nosotras sí, y mucho... Por eso, lucho por proteger a Matilda", aseguró Luciana.



Y cerró haciéndole a su ex una fuertísima acusación. "Imaginate que él se metió con mi hija, que es lo más sagrado que tengo", sentenció la modelo, quien estaría recolectando pruebas para denunciar a su ex por "hostigamiento digital agravado".

SUSANA ROCCASALVO TRAZÓ UN PARALELISMO ENTRE LA MATERNIDAD DE DÉBORA D´AMATO Y LUCIANA SALAZAR

“No es la única que tiene la convicción de ser madre: está Débora D´Amato”, dijo de pronto Roccasalvo. “Es la decisión de una mujer, no se puede vivir esperando que alguien te mantenga para que vos puedas tener una hija. No es así, pero, bueno, es la nueva moda, parece ser, de algunas mujeres”, agregó.

“Esto no es una crítica destructiva hacia Luciana, pero no lo podemos entender. Una es madre porque quiere serlo en las buenas y en las malas, con poco dinero o con mucho dinero. Es madre”, recalcó la conductora.

“En la nota dijo ‘De Matilda me ocupo sola’… ¡Como todas las madres! Uno tiene un hijo para que se lo cuide su madre, su tía, su hermana. Una tiene un hijo para criarlo sola, por eso, si no te da el piné, tené un solo hijo, de la forma que sea, y se terminó”, agregó Susana.

“Yo no escucho a otras mujeres públicas que estén siendo madres, como el caso de Débora, que ha puesto su cuerpo, aunque hay otras que no pueden por motivos de salud. Crialo y se terminó. Es todo muy raro, muy raro”, cerró la conductora antes de pasar a la siguiente nota.

FUENTE: CIUDAD.COM