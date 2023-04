Lewandowski lo "mató" a Perotti: "Me atienden más el teléfono en Nación que en Provincia"

El senador nacional del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski, dijo este viernes en AIRE que tiene más relación con el gobierno nacional que con el provincial. "Últimamente, hablo más en Nación que en Provincia", contó en Ahora Vengo, el programa de Luis Mino.



Con sus declaraciones, Lewandowski –uno los posibles precandidatos a gobernador por el peronismo– toma distancia de la gestión provincial justo cuando el diputado nacional Roberto Mirabella, mano derecha de Perotti, empieza a dar señales de que buscará suceder al rafaelino en la Casa Gris.

"Últimamente, hablo más en Nación que en Provincia. Me atienden más el teléfono en Nación que en Provincia. A lo mejor las cosas algún día cambien", agregó el senador nacional.

Al respecto, Lewandowski reveló: "Uno de los ministros más fieles que tiene el gobernador me dijo 'parecés más perottista que los perottistas'. Cuando tuve que defender a este gobierno, lo hice con total convicción. Creo que la respuesta no estuvo de la misma manera del otro lado".

Sobre su rol en las elecciones de 2023 en la provincia de Santa Fe, Lewandowski no quiso adelantar ninguna definición, pero contó que recorrió distintos sectores de la provincia y que no quiere hacer "nada irresponsable". De todos modos, evitó definir si dará pelea por la intendencia de Rosario o por la gobernación.

"Lo que tengo bien claro es que no voy a hacer nada que esté fuera de mi alcance, nada que sea irresponsable y nada que no pueda llevar adelante con la seriedad que merece un lugar como el que se quiere ocupar, ya sea en Rosario o en Santa Fe", aclaró.

"Hay cosas que no pasan por la decisión de uno y hay cosas que uno no las puede decidir. Uno viene trabajando hace mucho con profesionales. No los sacamos a la luz, no salimos a pasear, soy un tipo bastante austero. Cuando voy a un recorrido, llevo nada más a un secretario, un prensa y muchas de las cosas que hacemos las hacemos puertas adentro", completó Lewandowski.