Juan Grabois denunció que Sergio Massa no está enviando la ayuda social y pidió que actúe la Justicia contra él

Las internas en el Gobierno siguen día a día y ahora el precandidato a presidente Juan Grabois lanzó una dura denuncia contra Sergio Massa, ministro de Economía. El titular del Frente Patria Grande acusó al dirigente del Frente Renovador de no enviar la ayuda social, como alimento o dinero, a los sectores más vulnerables de la sociedad y quiere que la Justicia lo cite a declarar.

Precisamente, el líder del MTE confesó que «una ministra de este gobierno me dijo que un ministro de este gobierno no manda las partidas de alimentación, cooperativas y urbanización de barrios porque no le gusta lo que yo le digo en televisión» en una clara referencia a Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, sobre Massa.

«Me lo dijo una ministra, no un pibe de la esquina. Lo digo porque no tengo nada que ocultar, ni intereses personales. Veo tan nivel de maldad, crueldad y desidia en el staff permanente de la política que estoy muy firme con lo que estamos planteando. No está entregando las partidas de ayuda social porque no le gusta que lo critiquemos en la televisión«; arremetió Juan Grabois en C5N.

En este contexto, afirmó que «si algún fiscal lo quiere judicializar, voy a declarar y cuento todo lo que me dijeron. Ya se los dije a varios. Los proyectos productivos no se están pagando, los alimentos no están llegando. O uno o el otro está mintiendo. Cualquiera de las dos situaciones es de una gran gravedad para el país. Eso es lo que está pasando en la Argentina», sentenció.

Más de Juan Grabois contra Sergio Massa

Por otro lado, pero continuando con las críticas, Grabois cuestionó el rol del titular del Palacio de Hacienda en su gestión. «Si sos ministro hace seis meses no te vayas cinco veces a Estados Unidos. Que no vengan a inspeccionar el reactor nuclear si no les gustan las inversiones de China. Veo un ‘súper ministro’ que hace lo contrario a lo que hizo Cristina, que fue estatizar YPF, nacionalizar las AFJP, dar la pelea contra los poderes fácticos y enfrentar a la mafia judicial», cerró.

