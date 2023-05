Estalló la interna en la CGT: «No estoy de acuerdo cómo funcionamos»

El Día del Trabajador dejó expuesta la interna que hay dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT). El día martes se realizó un acto en el estadio de Defensores de Belgrano y algunos dirigentes sindicales pegaron el faltazo. Uno de ellos fue Mario «Paco» Manrique, de SMATA. El gremialista aseguró que no está de acuerdo cómo está funcionando la CGT.

El día martes se celebró el Día del Trabajador en las calles a causa de un acto que realizaron dirigentes de la CGT. El evento dejó algunas muestras de la desintegración que hay dentro de la dirigencia. La caída del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza, la inflación, entre otras cuestiones, puso en evidencia las diferencias que hay entre los referentes.

Uno de los que no se hizo presente en el acto fue Mario Manrique. El secretario adjunto de SMATA explicó por qué se ausentó: «Si la CGT tuviese tan claro la realidad de los trabajadores, por qué discute el Salario Mínimo que discute, por qué a los que planteamos cosas diferentes no nos dan la palabra en el Consejo de Salario Mínimo, y nos echan de la reunión. A mi me echaron«, explicó en La 990.

«No podemos contraponer las necesidades de los trabajadores ante las exigencias políticas. Espero que en algún momento la CGT logre una verdadera unidad de concepción, pensando en el bien común y en construir una escalera social ascendente», agregó el gremialista en justificación del faltazo del día martes en el evento de la Confederación General del Trabajo.

Manrique exhibió su desengaño por el contexto del país. Hizo hincapié en la situación que atraviesan los trabajadores y lamentó que suceda en un Gobierno denominado «peronista»: «Es la primera vez que me toca vivir que haya trabajadores formales pobres en un gobierno peronista, y eso es una frustración para mi», concluyó el dirigente.

