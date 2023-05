Pullaro y una foto con Horacio Rodríguez Larreta que puede traer ruido

Si bien no hubo un mensaje de respaldo exclusivo, Horacio Rodríguez Larreta y el precandidato a la gobernación de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostraron juntos en una foto armada en Buenos Aires que ambos subieron a sus cuentas personales en redes sociales al caer la tarde del miércoles. Con ese gesto, Larreta le otorgó visibilidad y acompañamiento al exministro de seguridad provincial en la semana que la senadora Carolina Losada atrajo todas las luces con su lanzamiento. La foto abre un interrogante en torno a la tensa interna que existe en el plano nacional de Juntos por el Cambio y su potencial traslado a Santa Fe a través de la disputa entre Pullaro y Losada.

"Una reunión muy positiva con @horaciorlarreta. Vamos a volver a tener un proyecto de país, y a las mafias las vamos a poner contra la pared, juntos, Nación y Provincia tirando para un mismo lado", escribió Pullaro en la cita del tuit con la foto que rato antes había subido Larreta.

El lanzamiento de la senadora Carolina Losada el lunes a la tarde, si bien era un secreto a voces, concitó una catarata de saludos de la plana mayor de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Facundo Manes felicitaron públicamente a Losada. También hubo salutación de Rodríguez Larreta, quien venía mostrando algo más de afinidad con Pullaro vía su aliado porteño Martín Lousteau y referente principal de UCR Evolución, el espacio en el que se enrola el exministro provincial.

De hecho, el vínculo de Pullaro con Larreta se vislumbra en el acuerdo que tiene el precandidato con PRO Evolución, el único sector del macrismo santafesino alineado explícitamente con la candidatura del jefe de gobierno. Del otro lado, el PRO+ –referenciado en la concejala rosarina Anita Martinez– no definió aún a quién apoyará en la interna nacional, y el PRO puro es comandado por Federico Angelini, presidente nacional del partido amarillo y principal armador de la candidatura de Patricia Bullrich.

Es inevitable, entonces, analizar los gestos con la lente de la interna nacional macrista. Angelini se perfila como el compañero de fórmula de Losada. Así, puede aventurarse eso como una razón por la que Macri y Bullrich se apuraron en saludar a la periodista y no hicieron lo mismo cuando, semanas atrás, oficializó su postulación Pullaro. Larreta también saludó a Losada, pero en la pata santafesina de su armado lo calificaron como un mero “apoyo formal” y, antes de que se haga pública la instantánea, comenzaron a deslizar que habría un gesto también para el exministro.

A pesar de los apoyos nacionales y sus propuestas marca registrada JxC –como achicar la cantidad de ministerios–, en el equipo de Losada prefieren que la interna nacional no meta la cuña en la dinámica provincial. ¿Razones? Elegir un bando puede alejar a parte del electorado, aunque también talla otra cuestión: el deseo de que la socialista Clara García baje su candidatura y encabece la lista de precandidatos a diputados y diputadas provinciales, algo que en el socialismo descartaron de plano y ratificaron la decisión de competir con candidatos propios en todas las categorías eectorales.

Con información de Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe