Perpetuarse en el poder: Castellano por el camino de Gildo Insfrán

"Querer quedarse en el poder es, en el fondo, el origen de todas la tiranías (llámense monarquías, dictaduras o caudillismos) que se agazapan en las democracias. En todas las democracias, valga decirlo. Porque las excepciones, si las hay, simplemente comprueban la regla".

Luis Castellano anunció ayer que será candidato a Intendente de Rafaela en las elecciones primarias del 16 de julio próximo. La confirmación se dio en el marco de una reunión con jóvenes de distintas edades y ocupaciones en el local de Peñón del Águila (San Martín y Pasaje Carcabuey) que fue grabada y permitió compartir el video con toda la comunidad a través de sus redes sociales.

"¿Y es verdad que te vas a postular nuevamente como intendente", preguntó la joven médica Dolores Serra micrófono en mano y entre risas agregó: "La gran pregunta, te la tenía que hacer" en un video de un minuto 23 segundos de extensión.

“Hay una gran cantidad de proyectos que no quiero que la ciudad los pierda. Quiero que la ciudad los potencie. Y eso es lo que me lleva a decidir ir por cuatro años más por esta hermosa Rafaela que tenemos. Yo la amo”, respondió Luis Castellano, quien ocupa la Intendencia desde diciembre de 2011.

Posteriormente, afirmó que “es tanto el desafío a futuro que tenemos y es tanto lo que está en marcha, que quiero continuar”. Asimismo, Castellano agregó que “para ser Intendente de Rafaela tenés que tener vocación, ser un apasionado y obsesivo. Tres características que considero tener y que mi equipo tiene también, porque nada se puede hacer solo”.

Por otra parte, reconoció que lo dialogó mucho con su familia: “Hubo muchas preguntas porque ellos ven mis momentos de sufrimiento, dolor y angustia. Pero esto también me da fuerzas para seguir. Yo amo Rafaela y no quisiera que se interrumpa el proceso que estamos llevando adelante. Quisiera que todo esto continúe y que siga proyectándose”, agregó.

A comienzos de esta semana este Diario publicó que Castellano oficializaría su decisión, que prácticamente ya había tomado el año pasado, entre miércoles y jueves.

ENCUENTROS PARA EL FUTURO

El actual Intendente hizo el anuncio en “Encuentros para el futuro”, un ciclo de charlas con distintos sectores de la sociedad para conversar sobre la ciudad y generar en forma participativa, diferentes propuestas. En este primer encuentro surgieron ideas relacionadas a ambiente, educación, salud, vivienda, entre otros.

El ciclo continuará y abarcará también a instituciones deportivas, culturales, de la tercera edad, comerciantes, empresarios, estudiantes, trabajadores y vecinalitas, entre otros. El objetivo de estos encuentros es encontrar en las voces de vecinas y vecinos, distintas ideas y propuestas a partir de sus experiencias y ocupaciones, porque como dijo el actual Intendente, “nada se puede hacer solo” y se necesita el acompañamiento de los equipos de trabajo y, sobre todo, de la ciudadanía participando activamente.

Con información de La Opinión