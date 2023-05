"Pullaro tiene capacidad, conocimiento y conducción"

“Checho” Basile, como lo conocen, es integrante del Bloque Radical que lidera Maximiliano Pullaro y es el enlace territorial del hughense en el departamento La Capital. Ve la necesidad de un cambio en el gobierno provincial y también en el nacional: “El modelo de la política clientelista, está agotado” esgrimió.

- Se viene un año de decisiones importantes que pueden signar el futuro inmediato del país y de la provincia. ¿Qué tenemos que esperar de lo que suceda en las urnas?

- Va a ser un año complejo en muchos aspectos. En el ámbito nacional vamos a tener que dar la discusión de si se quiere continuar con este modelo político clientelista que gobernó durante 16 de los últimos 20 años, o si se quiere salir del pozo a donde nos metieron y buscar nuevas herramientas para crecer como país. Tenemos todo para ser un grandisimo país y queda en evidencia que las viejas fórmulas ya no sirven para crecer.

Algo similar sucede en la provincia. En estos casi cuatro años, vivimos un gobierno con prácticas políticas de la década del 90 que atrasó en todo. Terminó de dinamitar las buenas decisiones que había tomado el último gobernador socialista y quisieron ser fundacionistas con “nuevas” ideas que en realidad no fueron más que maquillaje para los programas que ya existían.

Lo mismo para la economía provincial, solicitaron medidas excepcionales por la pandemia y luego por la seguridad y sin embargo no hubieron respuestas concretas para los ciudadanos. Los trabajadores de la salud estuvieron en la primera línea de la trinchera durante la pandemia y la respuesta del gobierno fue indiferente. Eso es no tener empatía por los trabajadores.

- ¿Y como se revierte esta situación?

- Con personas que sepan lo que van a hacer, que no sean improvisados como el gobierno actual. Para llegar a gobernar hay que prepararse, hay que tener un plan, hay que saber cómo se van a abordar ciertos temas, hay que contar con equipos especialistas en cada área y tener la personalidad para conducir esos equipos. No sirve con tener lindos eslogan de campaña, prometer soluciones mágicas y después no poder ni si quiera conducir a tu propio equipo. El actual gobierno llegó prometiendo Paz y Orden. Pasaron cuatro ministros de seguridad y uno está siendo investigado por espías ilegales.

Maximiliano Pullaro fue ministro de seguridad de Lifschitz, duró sus cuatro años en el cargo, bajó los índices de inseguridad en la provincia. Había más patrulleros en la calle, no había problema de insumos, no tuvo ni un solo inconveniente con las licitaciones públicas y así se puede enumerar un sin fin de cosas positivas de la gestión.

Se trata de capacidad, de conocimiento y de conducción. Tres características que vemos en Pullaro, por eso tiene el apoyo de gran parte del arco político provincial.

- En salud también hubo un retroceso…

- Sin dudas. Durante los 12 años de gobierno no kirchnerista en Santa Fe llegamos a consolidar un sistema de salud funcional y robusto, por eso durante la pandemia se pudo dar respuesta a las necesidades de la emergencia. Sin embargo ahora recorremos los Samco, hablamos con trabajadores de la salud y todo se vino a menos. No hay gasa, no hay suficientes ambulancias, no hay recursos. En muchos efectores de alta complejidad, como el hospital de Reconquista, no hubo guardias pediátricas durante mucho tiempo. Recién ahora están llamando a cubrir puestos en ese espacio. Hubo un desmanejo muy grande de la salud y vamos a tener que hacer mucho para poder volver a poner el sistema en las condiciones que estaba en 2019.

- Se definió el binomio de la gobernación, ¿qué significa que Scaglia acompañe a Pullaro?

- Es importante tener una dirigente que viene trabajando de manera sostenida en el proyecto y que tiene las cualidades y conocimiento de Gisela. Además es del centro productivo de la provincia, por ende, conoce de primera mano lo que sufren los productores que son hostigados por un gobierno centralizado que saca los recursos de los santafesinos y santafesinas para repartirlos en la provincia de Buenos Aires.

Santa Fe exporta por 18.000 millones y le retienen 1.400 millones de dólares anuales. Eso tiene que volver de alguna manera a la provincia, pero para eso hay que ir a pelear a Buenos Aires, cosa que hasta ahora no se vio. Recientemente hubo despidos y paralización de obras importantes del departamento La Capital por falta de fondos que debía enviar Nación. Eso no puede suceder así nomás.

- La sensación en la calle es que va a ser duro que el país remonte, ¿se puede?

- Claro que se puede. Si repasamos la historia de nuestro país, vemos que cada cierta cantidad de años hay una crisis económica y social de la cual salimos porque tenemos un país muy rico y con mucho potencial. La salida va a ser con consensos, con unidad, ya tenemos que dejar de lado el modelo de decisiones mezquinas y empezara a pensar en el bienestar colectivo. Creo que viene una generación de dirigentes que tienen otra mirada sobre cómo se debe trabajar en política y en parte Maxi Pullaro representa esa generación, que con 40 años se hizo cargo del ministerio más complejo de todos y con mucho trabajo pudo realizar grandes cosas.

FUENTE: ELLITORAL.COM