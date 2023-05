Pullaro: "Me preparé toda la vida para ser gobernador"

El precandidato a gobernador dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que su aspiración para gobernar la provincia es de toda la vida y advirtió que los problemas que tiene el territorio son complejos y que no hay lugar para “improvisados”.

“Me preparé toda mi vida para ser gobernador de Santa Fe. Viví y trabajé en Santa Fe. Hace quince meses que recorro la provincia y armo equipos para gobernar bien la provincia”, aseguró el actual diputado provincial.

Pullaro dijo que “es importante competir” en las Paso y que cada candidato “pueda mostrar su perfil, su proyecto y sus equipos”. El ex ministro de Seguridad competirá para llegar a la Casa Gris con la senadora radical Carolina Losada y con la presidenta del socialismo y ex intendenta de Rosario, Mónica Fein.

“Espero que esta interna sea un debate de ideas y también de carácter, porque los problemas que tiene Santa Fe no son problemas sencillos ni para improvisados”, opinó.