El Tribunal Electoral le dio luz verde al Voto Joven

El Tribunal Electoral de Santa Fe finalmente habilitó el voto joven, por el que las y los ciudadanos de entre 16 y 18 años de edad podrán sufragar en los comicios provinciales y locales. Era la única provincia donde las personas de esa franja etaria podían elegir presidente, pero no gobernadores o intendentes. La medida impone incluirlos en el padrón electoral. Son unos 85 mil en todo el territorio.

La aprobación, explica el Tribunal en su fallo, “no conmueve ni violenta” a la Constitución provincial ni requiere de una reforma legislativa al tratarse de derechos reconocidos por normas de jerarquía superior”.

El escrito califica como un “absurdo” que los jóvenes puedan elegir presidente, pero que al mismo tiempo no pueda elegir “al responsable de la ciudad o comuna en la que habita, convive y se desarrolla”.



“Este trato discriminatorio no encuentra un fundamento razonable que lo sustente”, explican los miembros del Tribunal Electoral, presidido por el titular de la Corte, Daniel Erbetta, e integrado por los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho y Armando Drago.

El pedido para que se habilite el voto joven había sido elevado el 27 de abril pasado por los diputados provinciales del bloque Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet.

Al hacer la presentación ante la Justicia los legisladores plantearon que se trataba de una “discriminación”, y que resultaba “una clara violación a la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la ley nacional de Ciudadanía y los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

El procurador Jorge Barraguirre ya había expuesto su apoyo para que los jóvenes puedan votar en los comicios locales. Lo hizo al amparo de artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la propia Constitución santafesina.

Aunque el tema se debate desde hace tiempo en Santa Fe, particularmente por la contradicción que genera la habilitación a los jóvenes para votar en comicios nacionales, nunca se avanzó con una reforma de la Constitución provincial que permita sumarlos.

“Es una vergüenza menos y un derecho más para la juventud. Venimos hace años luchando por esto junto con Rubén Giustiniani. Fuimos los primeros en ingresar proyectos y no nos contentamos con que no se aprobaran. Fuimos a la vía judicial para terminar con esta situación de discriminación y desigualdad sin sentido, que hace que los jóvenes puedan votar a los presidentes y no al intendente”, celebró Donnet una vez conocido el fallo.

“Es un gran orgullo. Hay que felicitar a los jóvenes de los centros de estudiantes que nos acompañaron y fueron parte de todo esto. La decisión del Tribunal Electoral no implica en términos logísticos más que tomar la ampliación del padrón nacional que ya contiene a los ciudadanos de 16 a 18 años”, explicó sobre la modalidad que debería aplicarse para que los más jóvenes ya queden habilitados para votar en las elecciones provinciales de este año.

Durante años hubo proyectos para avanzar por ley pero a nivel político nunca hubo consenso. Así la provincia fue quedando como la única en el país donde los adolescentes de 16 a 18 años no podían sufragar por autoridades provinciales y municipales. Finalmente fue la Justicia electoral la que sumó el nuevo derecho.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Mauro Aguilar.