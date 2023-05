Manes: "Excepto que me hagan un transplante de cerebro, voy a ser candidato a Presidente"

El diputado Facundo Manes volvió a ratificar que será precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y dijo que la interna "no debe reducirse al PRO". Crítico, volvió a cuestionar a los gobiernos kirchneristas y macrista. También sostuvo que el radicalismo recuperó "votos defraudados" del cambiemismo en las legislativas del 2021.

Atado a su deseo de llegar a la Casa Rosada, el científico se refirió a la amplia oferta de candidatos que se presentan en el espacio opositor y consideró acertado dirimir las postulaciones en una primaria porque "amplía la coalición".

"(Javier) Milei es un remedio vencido, propone la intolerancia que probamos en Argentina y no queremos más. El que llega por el odio gobierna por el odio", consideró al principio de la entrevista que mantuvo con el programa Ahora Dicen por Futurock.

Luego, se mostró a favor de una PASO como la que lo enfrentó a Diego Santilli hace dos años y analizó que eso expandió la coalición. "Recuperamos muchos votos defraudados de Cambiemos", dijo, alegando que la mitad de los sufragios la sumaron "líderes radicales".

Críticas al kirchnerismo y al gobierno de Mauricio Macri

Luego de marcar sus diferencias con Milei, Manes se desmarcó del kirchnerismo pero también del espacio del que forma parte, cuestionando los antecedentes de la administración 2015-2019 que tuvo como presidente a Mauricio Macri.

Según su percepción, las primarias "van a resolver el liderazgo de la coalición que hoy no lo tiene nadie".

Además, sostuvo que uno de los problemas centrales de Cambiemos fue que no gobernó como una coalición. La crítica está directamente ligada a Macri y la "mesa chica" que tuvo durante su estadía en la Casa Rosada.

Ante la afirmación del periodista Nicolás Fiorentino de que en el PRO creen que los radicales finalmente desistirán de competir, Manes afirmó: "A no ser que me hagan un transplante de cerebro, voy a ser candidato a Presidente. No quiero que la interna de Cambiemos sea la del PRO".

Finalmente, pidió "dejar de pensar el país con esquemas de hace 40 años" y ejemplificó: "En Argentina ha fracasado todo. Los kirchneristas son nostálgicos de los 70, los radicales nostálgicos de los 80 y el PRO y Milei nostálgicos de los 90".

