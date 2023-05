Martín Lousteau: “Todavía tenemos riesgo de que la situación sea peor”

De cara a las próximas elecciones, el senador radical Martín Lousteau analizó este jueves la realidad económica del país y lanzó duras críticas al diputado liberal Javier Milei, quien presentó su plataforma electoral en las últimas horas. “La situación que estamos viviendo ya es mala, y todavía tenemos riesgo de que sea peor”, expresó.

“El escenario base es este, un gobierno que termina con un nivel de inflación galopante, sin dólares, con mayor pobreza, con una economía que empieza a caer y con la disrupción que genera la inflación permanentemente. No es solamente la pérdida de poder adquisitivo mes a mes. Si vos ganás 100.000 pesos con una inflación de 8%, perdiste 8.000 pesos. El día a día se le hace imposible”, comenzó Lousteau en una entrevista con A24.

En este contexto, se refirió al problema inflacionario: “Bajar la inflación es imposible sin ordenar el Estado. Y ordenar el Estado tiene que ocurrir en todas las jurisdicciones. Esto es saber decir que no a ciertas cosas y priorizar otras. Y eso vale para Córdoba, para La Pampa, para Jujuy, para Santiago del Estero, para Formosa, para Chubut, para la Ciudad de Buenos Aires, para todos”.

“La mayor denominación de un billete no tiene nada que ver. Porque entonces el día que imprima billetes de 10.000 voy a tener 10 veces más inflación. Lo que genera es un costo transaccional enorme. Yo fui presidente de un banco. Cuando los billetes no valen nada, llenar cajeros automáticos, tenés que ir a reponerlos todo el tiempo, porque la gente saca dinero, saca un montón de billetes que no les sirven para nada. Es como no querer reconocer algo que todos sabemos, es una tontería más en la administración del Estado. Te requiere más papel, te requiere más costo transaccional para los bancos. Es parte del delirio en el que cae este gobierno”, siguió Lousteau.

Asimismo, el senador de la UCR Evolución aseguró que “hay cuestiones que son ordenadoras del Estado que marcan un rumbo” y que en muchas oportunidades forman parte de una cuestión “cultural”.

“¿Se justifica que alguien no pague impuestos a las ganancias y los demás sí? No. ¿Se justifica que una empresa pública tenga déficit, pero tenga un régimen laboral más beneficioso que el de la empresa privada con la que compite? No. Porque entonces no pago un servicio al ciudadano, pago el beneficio laboral extra que tiene alguien que trabaja en la empresa pública. Pero eso mismo vale para otras cosas culturales”, indicó.

Cortes y piquetes en la Ciudad de Buenos Aires

“En la ciudad de Buenos Aires, todos los días, estamos atravesados por piquete. Primero, vemos muchos que van con chicos a un piquete. Nosotros hacemos todos un esfuerzo para pagar un plan, entre otras cosas, para que los chicos que están en situación vulnerable puedan ir a la escuela. Pero para mí en el momento que lo traes a un piquete, tenés que tener una penalidad”, señaló Lousteau.

En este punto, hizo mención al Código de Convivencia de la provincia de Mendoza, donde los piquetes son contemplados como faltas. “A aquellos que organizan, les embargás las cuentas. Y eso moderó, bajó mucho el nivel de conflictividad en Mendoza y en Jujuy, mucho. Al principio se reían, pero en el momento que te empiezan a embargar la cuenta de una organización, empieza a tener un costo, se ordena justicia contravencional rápida”.

“Cuando vienen los piqueteros, vienen en un transporte. Muchos de esos colectivos operan en la Ciudad de Buenos Aires. En el momento que yo te detecto que vos, con la unidad con la que operás en la Ciudad, estás trayendo gente a cortar, te retiro el permiso para operar. Eso es lo que no podés permitir. Me consta que esto en algún momento se hizo. Se hizo y hubo una tensión y no se mantuvo”, detalló.

Para Lousteau, “existe una cultura del piquete” en la Argentina, la cual fue “alimentada” en el último tiempo por el mismo Gobierno Nacional. “Si no lo parás en un momento, se transforma en un método recurrente. Lo que quiere resolver el corte es muchísimo menor que el costo que genera. Eso empezó a bajar y otra vez se transformó en algo cultural. Entonces eso hay que deshacerlo. Hay que volver a correr la línea al lugar original”, indicó.

“Muchas de las protestas son contra el Gobierno Nacional, esa es la verdad. Alimentado por el propio Gobierno Nacional. Cuando ven que ese instrumento que antes les sirvió, ahora se les vuelve en contra debido a la propia situación económica que generaron”, añadió.

Las críticas a Milei y sus propuestas

En otro tramo de la entrevista, el legislador apuntó contra Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, que ayer presentó su plataforma electoral. “No sé lo que va a hacer Milei. Ayer vi la plataforma, es todo inconsistente. Es alguien que dice ‘voy a eliminar todos los impuestos y voy a cobrar regalías sobre el uso de los recursos naturales’. La Constitución dice los recursos naturales son de las provincias. Entonces no sé qué va a hacer su gobierno, dice que se van a poder portar armas, que va a arancelar toda prestación en los hospitales”, comentó.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de infraestructura que se hizo antes de que fuera autónoma, como por ejemplo la enorme mayoría de los hospitales. Y todas las grandes ciudades del mundo atienden, debido a su servicio hospitalario que es de alta complejidad, gente de distintos lugares. Yo obviamente creo que si viene un extranjero, hay que cobrarle, porque cuando vos vas a vivir afuera o viajar, te cobran”, expresó Lousteau.

“Hoy los hospitales los mantenemos los porteños. Creo que los porteños tienen que tener prioridad para los turnos programados. ¿Por qué? Se atiende todo el mundo, pero si yo quiero programar un turno, tengo que tener prioridad, porque estoy pagando los impuestos acá. Hay un montón de municipios de la provincia de Buenos Aires que lo hacen. Entonces, ¿por qué no? Lo mismo que para las escuelas, yo creo que los porteños tenemos que tener una identidad en donde alrededor tuyo pueda funcionar el Estado resolviéndote el problema y vos no peregrinar, pero entre otras cosas sirve para vacantes, sirve para turnos programados, puede servir para un montón de otras cosas”, agregó.

En tanto, el senador radical manifestó su preocupación por las propuestas presentadas por el partido liberal y volvió a marcar sus diferencias con Milei: “Hay un montón de cuestiones donde sí, hay que reordenar, porque ahí está todo cruzado. Pero Milei no entiende si los recursos naturales son de las provincias o no. Yo con esto de la prioridad, sí. Lo de los extranjeros, sí. Pero, ¿que te digan que te van a cobrar en el hospital cuando llegás? ¿O que te digan, los medicamentos, no sabemos qué precios van a tener? Vos llegás desesperado porque tenés un problema con un familiar y la farmacia te mira a la cara y dice ‘a ver, ¿a este cuánto le cobran los medicamentos?’ En eso no estoy de acuerdo. ¿Con portar armas? No estoy de acuerdo. ¿Con negar el cambio climático? No estoy de acuerdo”.

“Yo me imagino gobernando la ciudad con estos criterios que digo, mejorando la educación, mejorando la seguridad, eliminando esta cultura que me parece que hace mucho daño a la convivencia de uso del espacio público, de apropiación del espacio público, y mejorando la salud, introduciendo un montón de mecanismos nuevos o si quieren un sistema de gestión para que mejoren otras cosas”, sostuvo.

La interna en Juntos por el Cambio

“A mí no me gusta el dedo. Me parece que tiene que haber PASO y que vengan a competir los mejores. La ciudadanía va a tener más voces para escuchar, más propuestas para contrastar”, dijo Lousteau al ser consultado por la puja del poder en Juntos por el Cambio, en la que también están anotados Fernán Quirós, Jorge Macri, Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña.

En este marco, el senador nacional habló sobre las elecciones en la provincia de La Pampa, en las que Martín Berhongaray, el candidato a gobernador de Juntos Por el Cambio, logró el 42,05% de los votos, quedando en segundo lugar detrás de Sergio Ziliotto. “Es un candidato que tiene un montón de características, que trabaja todo el tiempo, que es muy respetado. Después de 40 años, hay alguien joven que trabaja, que es bueno, que trabaja todos los días, hizo la mejor elección histórica. Ver que surge gente nueva que es decente, que es trabajadora, que conoce de lo que habla, que es rigurosa, que no anda a los gritos y que trabaja todo el tiempo, hubiera sido como una bocanada de aire fresco, al igual que creo lo mismo de Maximiliano Pullaro en Santa Fe o del propio Rodrigo de Loredo en Córdoba”, finalizó.

Con información de www.infobae.com