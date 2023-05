Tras el guiño de Cristina Kirchner, Eduardo De Pedro se mueve como candidato y busca el respaldo de los intendentes

La publicación de la carta de Cristina Kirchner esta semana empezó a acelerar la discusión de la estrategia electoral del Frente de Todos, donde los intendentes del peronismo tienen un rol clave: cuidar los votos del oficialismo en los distritos de mayor peso electoral. Hoy por hoy las posiciones no están unificadas entre los jefes comunales del peronismo; pero el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, empieza a mostrar señales de un virtual acompañamiento de un sector de los líderes territoriales del conurbano bonaerense.

Algunos intendentes creen que el escenario de una Primaria para terminar de definir candidaturas es la estrategia que se impondrá. Al menos eso fue parte del temario de lo que se habló en la previa al congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que se celebró el fin de semana pasado en La Matanza.

Según pudo reconstruir Infobae, antes del acto hubo una instancia de conversación informal en la que los intendentes -que dijeron presente en bloque al encuentro partidario que presidió su par de La Matanza, Fernando Espinoza- coincidían en que una PASO iban a terminar ordenando la candidatura presidencial. Luego, llegó el congreso del PJ nacional en Ferro, donde se cantó por Cristina presidenta y la decisión de la ex mandataria mediante una carta de ratificar que no sería “mascota del poder”, insinuando nuevamente que no será protagonista este año y luego ratificándolo en una entrevista con C5N. Tras ello, los tiempos se aceleraron.

Inmediatamente, al otro día, en distintos puntos del conurbano bonaerense “aparecieron” pintadas con la leyenda “Wado con Cristina 2023″. Quién motorizó parte de este dispositivo fue el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, que encolumna detrás suyo un grupo de jefes comunales peronistas.

Este jueves, el intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora pasó buena parte de su día con De Pedro. Primero en el municipio de Merlo, en la Primera sección electoral; luego en Almirante Brown, en la Tercera sección electoral.

La dinámica de las actividades fueron la entrega de netbook bajo el programa “Conectar Igualdad bonaerense”; una medida que se aceleró en los últimos meses, que suele tener al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como protagonista pero que se instauró cuando Insaurralde llegó al gobierno provincial y que había sido lanzado en su municipio bajo el nombre “Conectar Igualdad Lomas”.

De Pedro encabezó ambos actos. En el primero, estuvo escoltado por la intendenta interina de Merlo, Karina Menéndez; su hermano y jefe comunal en uso de licencia de ese distrito, Gustavo Menénedez; el propio Insaurralde; el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense y primo de crianza de De Pedro, Santiago Révora; el senador provincial Gustavo Soos y el secretario de municipios de la Nación, Avelino Zurro.

Luego, se trasladó hasta Almirante Brown, donde lo recibieron el diputado provincial e intendente en uso de licencia del distrito, Mariano Cascallares y su par interino, Juan Fabiani. También estuvieron Insaurralde y Menéndez; además de Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados y el senador provincial Adrián Santarelli.

Sin embargo, las posiciones no son unificadas. Esas pintadas que aparecieron no implican un acompañamiento explícito y pleno de todos los intendentes. Al menos hasta hoy. Es que existen algunos que aún toman distancia, esperan y harán lo que marque la Vicepresidenta. “Todavía no se definen las candidaturas porque no hay fortalezas para definir y porque la única que tiene esa fortaleza es Cristina Fernández de Kirchner. La única que puede ordenar este desorden en el Frente de Todos”, planteó el intendente de Ensenada, Mario Secco, este jueves.

En declaraciones a Radio Provincia, el intendente K agregó: “Todos los compañeros que tengan pedigree y quieran ser y nadie les saca el mérito. Pero sabemos que esa decisión la toma la compañera que conduce y no siendo ella. Vamos a ser claros: la compañera no se bajó, la bajaron con la sentencia judicial, entonces piensa muy sabiamente que si ella es candidata al otro día nos quedamos sin candidato. Esa decisión decide tomarla ahora para que después no nos quedemos sin candidato. Es entendible su decisión”.

Otro intendente peronista, de la Primera sección electoral, es más crudo. “Wado es una excelente persona y compañero, pero en lo personal creo que todavía le falta recorrido”, se animó a decir ante la consulta de Infobae.

Pero el jueves por la noche durante la entrevista que la vicepresidenta, dejó flotando una frase que por asociación histórica decanta en un guiño hacia el propio Eduardo de Pedro: “Que tomen la posta los hijos de la generación diezmada”, contestó sobre lo que sigue para el kirchnerismo, donde además planteó que el cántico sobre su candidatura es “una letanía”. El próximo capitulo sobre el devenir del Frente de Todos será la movilización a Plaza de Mayo el 25 de mayo.

En este esquema, también hay otros presidenciables que empezaron a tender puentes con los intendentes. Uno de ellos es Daniel Scioli. Según supo este medio, días atrás, antes de la carta de CFK, el ex motonauta realizó una ronda de llamados confirmando que sería una de las opciones para ir a las PASO. Entre esos avisos sonó el teléfono de algunos intendentes. En una entrevista con Infobae -en el ciclo Políticos en el Recreo-, De Pedro caracterizó al ex gobernador bonaerense como un dirigente con “exceso de protagonismo”; acaso mostrando las primeras diferencias de lo que podría ser un escenario de PASO. Sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció que no tendría problema en ser compañero de fórmula, si la que decide es la vicepresidenta.

La llave de las Primarias también es aceptada por los intendentes para la definición de candidatos, siempre y cuando puedan ir con su boleta local en todas las opciones presidenciables. Lo que sí tienen definido los intendentes es que en la discusión de las listas para los concejos deliberantes, el primer lugar será para alguien de su confianza. Sucede que ese escaño es el primero en la línea sucesoria.

* Para www.infobae.com