«Es genéticamente peronista»: Gerardo Morales fulminó a Patricia Bullrich por su «coqueteo» con Javier Milei

Pensando en las elecciones presidenciales, los diferentes partidos comienzan a definir a sus candidatos a presidente y en el PRO ya se conoce que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta serán sus opciones. Además, en la Unión Cívica Radical (UCR) irá Gerardo Morales, quien termina de conformar la línea de alternativas dentro de Juntos por el Cambio junto a Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto.

Sin embargo, entre todos ellos hay una fuerte interna típica de los meses anteriores a los comicios. En este marco, el gobernador de Jujuy cuestionó a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y sus posturas. «La interna entre Patricia y Horacio jode a Juntos por el Cambio, nos debilita a todos«, sostuvo el dirigente radical en declaraciones para TN.

«Mira que en los radicales hay interna, yo veo en los últimos tiempos mejoró. Patricia es genéticamente peronista«, añadió Gerardo Morales. Como si eso fuera poco, cuestionó a la precandidata a presidenta que «si hay algo que no me gusta mucho y nos desperfila es ese coqueteo con Milei que le va a sumar votos. Genera confusión», disparó.

¿Gerardo Morales quiere una alianza?

Por otro lado, le consultaron al gobernador si haría una lista conjunta con Horacio Rodríguez Larreta y su respuesta sorprendió: «Si se anima a acompañarme, con todo gusto. Yo soy candidato por el radicalismo, voy a competir en las PASO. Compartimos una mirada, un espacio que piensa que la coalición se tiene que parar en el medio, que tiene que haber diálogo, firmeza en la toma de decisiones y liderazgo para gobernar», respondió a pesar de las diferencias.

Por el contrario, tildó de «extremista» a Patricia Bullrich y rechazó una eventual alianza si sigue pendiente de Milei. «Es un loco. Los locos no pueden gobernar el país. Vamos a estar peor que con Alberto. Es un fascista y hay que tener mucho cuidado porque es perverso lo que hace. Cabalga sobre los peores sentimientos especialmente de los jóvenes que están mal, que están enojados porque no ven un rumbo, porque no ven futuro», explicó.

