Patricia Bullrich: “Me juego todo con este proyecto, iré hasta el final en la contienda interna”

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló en Radio 2 y se refirió al acto que este jueves encabezó Cristina Kirchner en Plaza de Mayo. “Fue una escena repetida de un pasado que no queremos volver a pasar. Se arma una fantasía de lo que no pudieron sostener”, sostuvo en el programa De boca en boca.

A esta definición, la ex presidenta del PRO sostuvo que “las palabras deben estar pegadas a los hecho” y luego se refirió al delicado momento que atraviesa Rosario ante una ola de narcocriminalidad. “Allí hay que retomar el control territorial, que lo debe tener el Estado. La gente debe saber quien manda”, enfatizó la ex ministra de Seguridad bajo el mandato de Mauricio Macri.

La ex diputada, por la Ciudad de Buenos Aires, también se refirió a su situación política, a la espera de definiciones dentro, tanto del oficialismo, como en Juntos por el Cambio. En la entrevista radial aseguró que Horacio Rodríguez Larreta no le pidió bajar su postulación presidencial. “No me lo pidió nadie, Larreta tampoco. Tengo un compromiso con el pueblo argentino”, agregó la ex presidenta del PRO.

Luego dejó una definición concreta de cara al 24 de junio, fecha de cierre de las listas electorales. “Me juego todo con este proyecto, iré hasta el final en la contienda interna”. Además agregó que “no espera una definición de Mauricio Macri, sino de la gente”. Y concluyó con una frase, teñida de épica: “A nadie se le ocurre bajarse del barco cuando estás en camino a la batalla”.

En los últimos días, Bullrich debía definió a su candidato a gobernador entre cuatro dirigentes. El bonaerense Néstor Grindetti se convirtió en el postulante para la Provincia mientras que atrás quedaron Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel.

Según publicó Infobae, el que quedó más dolido fue Ritondo. “Cerca del jefe del bloque de diputados del PRO aseguran que Bullrich le ofreció dos veces ser su candidato a gobernador y que la explicación que le dio el jueves pasado para justificar la elección de otro dirigente se basó en “la no definición” de María Eugenia Vidal por el proyecto “Patricia Presidente”. Se lo dijo en una reunión áspera que tuvieron en las oficinas bullrichistas con vista a la Plaza de Mayo”, se citó en el artículo.

Con respecto a la violencia en Rosario, Bullrich consideró tener la solución: “Hay que entrar a Rosario con todas las fuerzas”. Tajante y sin tapujos, la por entonces presidenta del PRO explicó hace tres meses cómo buscaría terminar con la violencia en la ciudad y erradicar al narcotráfico: “Estoy dispuesta a hacerlo porque conozco el tema, porque estuve ahí porque logré que en Rosario se sintiera la tranquilidad de tener un Estado que están ahí cuidándolos y ahora sienten que los abandonó y tiene que salir con velas a la calle”, ratificó.

