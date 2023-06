Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Gildo Insfrán: hasta la UCeDe salió a responderle al formoseño

Patricia Bullrich visitó la provincia de Formosa para apoyar a los referentes de Juntos por el Cambio a nivel provincial de cara a las Elecciones 2023 y le transmitió a los habitantes que "no están solos en la lucha contra la tiranía de Insfrán".

Las severas declaraciones de la precandidata presidencial motivaron la reacción inmediata del gobernador, Gildo Insfrán, quien la descalificó por "fracasada" y agregó que durante su carrera política "ha recorrido todos los partidos", a excepción de la Unión del Centro Democrático (UCeDe), que "no existe más", según las palabras del mandatario local. Desde la agrupación liberal, le dedicaron un tuit al formoseño para recordarle que la UCeDe "goza de buena salud" y profundizaron la polémica al llamarlo "aprendiz de dictador".

"Al llegar a Formosa me reuní con Fernando Carbajal, nuestro candidato a gobernador por JxC", comunicó en sus redes la ex ministra de Seguridad de la Nación.

"Estamos trabajando con fuerza para devolverle la esperanza a una provincia sufrida y sometida al régimen del tirano Gildo Insfrán. Los formoseños merecen un cambio profundo", agregó Bullrich.

Formosa representa, desde la óptica de Patricia Bullrich, "una de las provincias más castigadas por el modelo decadente que arrastra la Argentina".

Así lo expresó la ex presidenta del PRO en un polémico tuit que motivó la confrontación con el gobernador local.

Gildo Insfrán criticó a Patricia Bullrich y cometió un "desliz" al referirse a la UCeDe

Durante el acto de inauguración de la “Casa de la Solidaridad”, Gildo Insfrán le dedicó un segmento de su discurso a Patricia Bullrich, a quien definió como una funcionaria "fracasada", en respuesta a sus declaraciones recientes.

"No puede ser que venga una señora que no tiene catadura para venir a insultarnos como nos ha insultado ayer... de decir que somos corruptos, que somos dictadores", expresó el gobernador oficialista.

"Una señora", continuó Insfrán, "que ha recorrido todos los partidos. Creo que como la UCeDe no existe más, únicamente no fue de la UCeDe, porque si no hubiera sido también de la UCeDe".

Asimismo, redobló sus ataques verbales al afirmar que cada vez que la referente de Juntos por el Cambio se desempeñó como funcionaria dio "lástima".

"Cuando le dijeron que había que ganarme a mí, [Patricia Bullrich] dijo 'Ustedes no se preocupen, yo soy presidenta y a los meses, la cabeza de Gildo Insfrán les traigo en una bandeja'", declaró el político formoseño en el acto.

"Yo no soy San Juan el Bautista, pero guarda con eso", advirtió el gobernador. "Que diga todo lo que ella quiera. Lo único que le puedo garantizar es que no va a ser presidenta de la Argentina", arremetió luego Insfrán.

"No va a ser presidenta porque encara todo lo que ella hace con odio, porque es una fracasada como política, una fracasada como persona", concluyó.

El descargo de la UCeDe en Twitter

La UCeDe no se mantuvo al margen de la polémica que protagonizaron Patricia Bullrich y Gildo Insfrán. En redes sociales, el partido liberal le dedicó una serie de mensajes al gobernador formoseño, a quien llamaron "aprendiz de dictador".

"Estimado Gildo Insfrán, aprendiz de dictador: el gran partido liberal argentino UCEDE goza de buena salud y cuando quiera puede darse una vuelta por la Sede Nacional de Av Belgrano 1156 CABA y charlamos sobre la Libertad. Materia que Ud se llevó a marzo", tuiteó la UCeDe.

"Ante sus lamentables declaraciones denostando a Patricia Bullrich y desinformando acerca de la UCEDE, le decimos, Gobernador Gildo Insfrán: ¡lo que no existe es su moral, teniendo a una provincia en la pobreza después de 36 años en el poder!", manifestó la coalición liberal.

Con información de www.perfil.com