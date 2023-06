Ricardo Gareca presentó su renuncia como entrenador de Vélez luego de 12 partidos

Ricardo Gareca presentó su renuncia como entrenador de Vélez. Su último encuentro al frente del equipo fue la derrota por 2-0 ante Belgrano, en Córdoba, por la fecha 19 de la Liga Profesional.

Al culminar aquel encuentro, el Tigre había suspendido la conferencia de prensa por problemas de salud y esta tarde les comunicó su decisión de dar un paso al costado a los dirigentes del Fortín.

Se espera que el lunes se despida de los jugadores en la Villa Olímpica. Luego, hablará con los medios. De manera interina asumirá el cargo Marcelo Bravo, el DT de la Reserva.

El Tigre solamente dirigió 12 partidos: una victoria (4-0 contra Central Córdoba), siete empates y cuatro derrotas en tres meses. El Fortín, además, hace 10 partidos que no gana.

Es el segundo director técnico que deja el club en este torneo: tras la caída por 2-1 ante Boca, Alexander Medina había dejado su cargo.

Además, en varios partidos en Liniers, los hinchas se habían juntado para pedir la renuncia de los dirigentes ya que están preocupados por la posición del club, que se ubica cerca de la zona de descenso: Vélez tiene 18 puntos en la Liga Profesional y solamente está una unidad por encima del último que es Arsenal.

Los partidos que dirigió Ricardo Gareca en su segundo ciclo en Vélez

Fecha 7: 1-1 vs Platense

Fecha 8: 4-0 vs Central Córdoba

Fecha 9: 0-0 vs Defensa y Justicia

Fecha 10: 3-3 vs Banfield

Fecha 11: 0-1 vs Instituto

Fecha 12: 0-0 vs Barracas Central

Fecha 13: 1-2 vs Colon

Fecha 14: 0-0 vs San Lorenzo

Fecha 15: 0-2 vs Estudiantes

Fecha 16: 0-0 vs Rosario Central

Fecha 17: vs Racing*

Fecha 18: 2-2 vs River

Fecha 19: 0-2 vs Belgrano

Fuente: TN