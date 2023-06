Messi explicó su decisión de irse al Inter Miami: "Quiero pensar más en mi familia"

Pensar en mí, en mi familia...". Los últimos días no fueron fáciles para Lionel Messi. A pesar de haber ganado todo a nivel clubes y de ser un campeón del mundo con la Selección Argentina, decidir el próximo paso en su carrera no fue sencillo y más cuando entre los interesados aparecía un club como Barcelona. Pensó en su entorno, en el futuro de sus mujer y sus hijos y confirmó lo que ya era un secreto a voces: seguirá su carrera el Inter Miami y fue crítico al explicar por qué no se dio su vuelta a España.

"Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barsa. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día", explicó Leo a corazón abierto en una extensa entrevista con Mundo Deportivo y Sport.



Si bien fue cauto al remarcar que "todavía no lo tengo cerrado al cien por cien", la decisión está tomada y el propio Inter Miami ya le dedicó su primer posteo. Sin embargo, en medio de la felicidad por este nuevo desafío, dejó en claro que todavía sigue con la espina clavada desde aquel inesperado y abrupto adiós del Barcelona.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro. Tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y andar a las corridas como pasó, que me tuve que venir a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio", reconoció en medio de una fuerte confesión sobre su paso por el PSG.

Además, aunque destacó que "la Liga dijo que había aceptado todo" y que "estaba todo bien para que volviera", remarcó que "faltaban muchísimas otras cosas que debían darse" y lanzó un primer palito: "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso".



Messi y la postura del Barcelona

Cuando le consultaron si sentía que el Barcelona hizo todo lo posible por contratarlo, Leo fue contundente: "Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo... Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver. Y es entendible, por la situación que está pasando el club, Y así lo viví".

Y a la hora de hablar de la dirigencia, fue al hueso y destacó que lo económico no fue un obstáculo y que ni siquiera se llegó a analizar una propuesta: "Seguramente haya gente que no quiere que vuelva, como también en su momento no quería que me quedara cuando me tuve que ir. Como mucha gente que sé que quiere que vuelva y así lo manifestaron y lo hicieron público. Pero seguramente haya gente de la junta que no quiere que vuelva, que crea que no sea bueno para el club mi regreso".



Por último, mencionó que "tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona" y cerró enfocado en su futuro en Miami. "Quiero vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacerlas cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad".



Su futuro en Barcelona

"Me gustaría tener en algún momento una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos y disfrutamos y padecimos también. Fueron muchísimos años juntos, y me gustaría despedirme como lo siento y después estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento ni qué ni cuándo pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije".

Con informacion de Diario Olé.