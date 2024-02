Críticas despiadadas: las repercusiones en Brasil tras quedar afuera de los JJOO en manos de Argentina

La paternidad de la Selección Argentina sobre Brasil en los últimos años es abrumadora. La Albiceleste se impuso en la final de la Copa América y en las Eliminatorias -en el Maracaná- en lo que respecta a la selección mayor, pero también hizo lo propio en el Mundial Sub 17 y recientemente en el Preolímpico, con el condimento extra de dejar a la Verdeamarela sin Juegos Olímpicos de París.

Siempre que se enfrentan Argentina y Brasil, sea en la disciplina que sea, se vive de una manera especial y eso sucede de ambos lados de la frontera. El pasado domingo se jugó el clásico sudamericano en la última fecha de la fase final del Preolímpico y solo uno de los dos avanzaría a los Juegos Olímpicos de París 2024.

A Brasil le servía ganar o empatar, por ende, a la Selección Argentina únicamente sumar de a tres para clasificar a París 2024 y para dejar afuera al rival de toda la vida. El partido se jugó como una final y fue parejo, aunque con una superioridad mínima para la Albiceleste. Sobre el final, Luciano Gondou anotó el único tanto del partido y desató la locura en Argentina y un mar de críticas en Brasil.

El camino de Brasil en el Preolímpico

Los dirigidos por Ramón Menezes tuvieron la primera fecha libre e iniciaron su recorrido en la segunda jornada con victoria por 1 a 0 ante Bolivia. En la tercera fecha derrotaron a Colombia por 2 a 0, en la cuarta superaron a Ecuador por 2 a 1 y en la quinta perdieron por 3 a 1 ante Venezuela.

Ya en la fase final mostraron su peor cara. El primer partido fue ante Paraguay y terminó siendo derrota por 2 a 1. Luego se volvieron a ver las caras con Venezuela, pero en esta oportunidad el resultado fue favorable a la Verdeamarela por 2 a 1. En la última fecha, le alcanzaba con empatar para sacar su pasaje a los Juegos Olímpicos, pero a falta de pocos minutos para el cierre del partido contra Argentina apareció Luciano Gondou, marcó el 1 a 0 y dejó sin chances a Brasil de ir a París.

Las repercusiones en los medios brasileños tras la eliminación

Los medios más importantes del país vecino -O Globo, Gazeta, Correio Braziliense, Jornal do Brasil y UOL- se hicieron eco de la caída de su selección que conllevó a no clasificar a los Juegos Olímpicos y fueron duros con su entrenador, los jugadores y la situación. La mayoría de ellos destacaron que no sucedía algo así hace 20 años, desde los JJOO de Atrnas.

Fuente: bolavip