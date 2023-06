La hija de Fito Páez celebró su cumpleaños con una curiosa torta de Charly García

Margarita Páez, hija de Fito Páez y Romina Ricci, cumplió 19 años el pasado 4 de junio y en su cuenta de Instagram mostró imágenes de la torta con la que sopló las velitas en la celebración. Este festejo se da en medio de un contexto en el que la popularidad del músico nacido en Rosario volvió a estar en un alto momento, luego de la celebración por los 30 años de su icónico álbum El amor después del amor y del estreno de su serie biográfica en Netflix, que lleva el mismo título.

Así las cosas, la atención sobre la familia de Páez creció en las últimas semanas y ahora todos los focos cayeron sobre la joven Margarita, quien como cualquier persona compartió ante sus seguidores de Instagram distintas postales de su más reciente cumpleaños. Pero lo que a todos llamó la atención fue un curioso detalle en la decoración de la torta.

La torta del cumpleaños lució una foto muy conocida de Charly García -artista cercano a Fito si los hay- en la que el genial músico aparece haciendo señalando con el dedo del medio de su mano derecha al dorso de la remera de una persona en la que dice “normal”. La imagen en cuestión fue tomada por la reconocida fotógrafa Nora Lezano en la época en que seguía a Charly a sol y sombra. Ahora, convertida en pastel de cumpleaños para Margarita.

En las Instagram Stories que publicó, Margarita compartió dos fotos distintas de la torta en cuestión. En la primera se ve el primer plano sobre la imagen de Charly y en la siguiente, una re-publicación de una story de una amiga, se la ve a ella sosteniendo el pastel y sonriendo con alegría.

A propósito de esta ocasión muy especial, Fito también recurrió a sus redes sociales para saludar de manera pública a su hija por el cumpleaños. “¡Feliz cumpleaños Belle de Jour! Te amo con todo mi corazón. Sol de junio, traviesa y la mejor hioja del mundo”, comenzó escribiendo en el texto que acompañó a una serie de cuatro fotos en distintos momentos de la vida de ambos. Incluso, una en la que está también Romina Richi.

“Que seas feliz, feliz, feliz, totalmente feliz. Aquí tu guardia pretoriana, que siempre te protegerá”, cerró Páez en la dedicatoria. Margarita, que ahora tiene 19 años, es fruto de la relación que Fito y Romina Richi mantuvieron entre el 2002 y el 2010. El rosarino tiene otro hijo, Martín, quien fue adoptado por el cantante y Cecilia Roth en 1999, cuando estaban en pareja. Y que recientemente también celebró su natalicio al llegar a los 24 años el pasado 24 de mayo.

“¡Feliz cumpleaños, Martín! ¡Nunca aprendí de nadie tanto como de vos! Sos mi norte total”, escribió Fito ese día junto a una foto actual del joven, a quien también definió como “una fuente de sabiduría y amor inagotable”.

“Que hoy sea otro gran día pero mucho mas especial. Disfrútalo con todo! Luchador inagotable. Te amo sin fin”, cerró cariñoso el músico nacido en Rosario, quien firmó la misiva como “Papá”.

“A veces es insoportable ser hijo de Fito y Cecilia”, le dijo entre risas Martín a la revista Gente en 2018. “Pero no por culpa de ellos. Pasa que es complicado hacer tu propio camino y despegarte de apellidos tan fuertes. Quizá por eso también me dediqué a la pintura: no se relacionaba en nada con lo que hacen mi mamá o mi papá”, explicó.

“Por ahí estás hablando con alguien que recién conocés y a la media hora te manda: ‘¿Vos sos el hijo de Fito?… ¿Puedo ir a conocerlo?’. O estás hablando con una chica que te gusta y al rato, lo mismo: ‘¿Me conseguís una entrada para ver a tu viejo en el Luna?’”, se reía Martín en aquella entrevista cuando le preguntaban por los dilemas que algunas veces se le presentaron por ser hijo de famosos.

