Losada versus Pullaro: reunión cumbre de la UCR para desactivar las hostilidades

La dura interna que protagonizan los precandidatos a la gobernación Carolina Losada y Maximiliano Pullaro dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe encendió las alarmas en el radicalismo santafesino. La posibilidad de correr al peronismo del poder, y que un dirigente propio maneje la Casa Gris después de sesenta años, obligó a los referentes de los distintos espacios a participar de un cónclave de urgencia para calmar las aguas.

Sin embargo, el comunicado emitido después del encuentro sugiere que el debate no aporta nada de información sobre las instancias debatidas para zanjar diferencias o acordar una estrategia que evite los golpes bajos.

En el escrito oficial se evitan las menciones acerca de un problema que preocupa a todos. Los principales dirigentes de la UCR reconocen por lo bajo que después de la Paso se necesita de todos para caminar juntos, gane quien gane en el primer turno electoral.



La elección general no será un camino de rosas y si algún espacio queda con heridas imposibles de cicatrizar Unidos puede pagarlo caro.

El encuentro de la mesa de acción política del partido se desarrolló en el Comité Provincial de la UCR, en la capital santafesina. Estuvieron el presidente del Comité, Felipe Michlig; los vices, José Corral y Julián Galdeano; miembros de la conducción provincial, representantes de todos los sectores internos del partido y del Foro de Intendentes y Presidentes comunales del radicalismo.

“Durante el encuentro se evaluó la marcha de la política provincial y de la campaña electoral. Todos los sectores coincidieron en la importancia de hacer esfuerzos para que la alternativa de cambio triunfe en los comicios provinciales”, se indica en un escrito lavado y sin precisiones.

Letra P dialogó con Michlig, quien se excusó de hacer declaraciones porque, explicó, se acordó internamente evitar las posturas personales públicas y dejar que el comunicado represente a todos. El escrito, sin embargo, evita abordar el problema que representa la dura pelea interna.

Losada fustigó a Pullaro desde el comienzo de la campaña. En los últimos días dijo que se trataba de “un personaje oscuro” y que pertenecía a “un sector de la política que tiene vínculos con el narcotráfico”. La andanada fue tan áspera que la precandidata presidencial Patricia Bullrich, quien apoya a Losada en la pelea santafesina, tuvo que salir a poner paños fríos.

“Yo conozco a Pullaro. Creo que tuvo muchos problemas. Problemas serios. Y equivocaciones. Pero no creo que sea parte del narcotráfico. No lo creo. Apoyo a Carolina Losada con toda mi fuerza para que sea la gobernadora, pero también tengo que tener la honestidad intelectual de decir que se equivocó (en referencia a Pullaro) con jefes de policía, pero que eso no lo convierte en un narcotraficante. De ninguna manera”, aseguró la ex ministra de Seguridad en una entrevista con LN+.

En el equipo de Pullaro respondían por lo bajo que la estrategia de vincularlo con el narcotráfico a la que apelaron desde el losadismo tiene relación con la imposibilidad de la candidata para remontar en las encuestas.

El lunes, en una conferencia de prensa, el diputado provincial dijo que iba a referirse al tema por primera y única vez y le devolvió las críticas a Losada con una chicana por su lugar de residencia, fuera de Santa Fe: “No estoy dispuesto a que me organicen operaciones electorales poniéndome en un lugar donde nunca estuve. Porque yo vivo y viviré acá”.

Pullaro alertó ese día sobre las consecuencias de una interna intestina. “Esto le da aire al peronismo y no me voy a enganchar. Por supuesto que si nos peleamos y entramos en tensión ponemos en riesgo el triunfo que parecía muy claro. No fui yo, no hice ni voy a ninguna agresión. No fui yo, pero indudablemente ponemos en riesgo el triunfo. Por eso llamo a la reflexión”, advirtió.

La lectura de Pullaro es compartida por los popes de la UCR santafesina, quienes se sentaron a buscar una salida. Aunque todos concluyen que el riesgo de que una interna que estalle por el aire terminará convirtiéndose en un boomerang de imprevisibles consecuencias, no parecen haber encontrado la salida para superar las diferencias y caminar en paz hacia la Paso.

La reunión de la UCR santafesina permitió debatir además las estrategias para la política de alianzas a nivel nacional. Todo quedará sujeto “a lo que disponga la autoridad nacional”, según se planteó puertas afuera del Comité.

El debate sobre esa cuestión sigue en el mismo punto: el radicalismo provincial evalúa si concurrir a las elecciones como parte de Juntos por el Cambio o confluir con la misma alianza que construyó en Santa Fe y que incluye, entre otros y como nuevo socio, al socialismo.

Con informacion de Letra P.