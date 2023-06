La Coalición Cívica defendió la ampliación de JxC y llamó a construir una estrategia de centro mayoritario

La Coalición Cívica realizó este viernes un Plenario Federal en el barrio porteño de Palermo en el que defendió la ampliación de Juntos por el Cambio y llamó a concentrar los esfuerzos en fortalecer una “estrategia de centro mayoritario” que permita ganar las elecciones.

En medio de fuertes tensiones internas a raíz de la incorporación del economista José Luis Espert y del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti al frente opositor, desde el partido fundado por Elisa Carrió destacaron la importancia de mantener la unidad, aunque aclararon que esta solo se puede alcanzar “con amistad política, sin mentiras y con diálogo sincero”.

“En tiempos en que algunos buscan fragmentar y polarizar a los argentinos, sabemos que hay una inmensa mayoría de ellos que reclama una salida justa y no violenta”, plantearon a través de un comunicado.

Y agregaron: “La desidia, la corrupción y la violencia que sufrimos todos los argentinos, han despertado en un sector minoritario de la sociedad sentimientos de revancha, deseos de autoritarismo y posiciones radicalizadas. Frente a esto, Juntos por el Cambio, desde su origen, se trata de la representación de un centro mayoritario, que expresa la pluralidad y la congruencia política con los valores de la democracia, el reconocimiento del otro y alejada de los extremos que ponen en jaque la paz social”, expresa.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro; acompañado por la vice y diputada nacional Mariana Zuvic; el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López; los integrantes de la mesa ejecutiva nacional, diputados nacionales y provinciales; y presidentes de distritos de todo el país.

Por otro lado, la Mesa Ejecutiva Nacional además facultó al Presidente del partido a suscribir una alianza electoral nacional, en el marco de Juntos por el Cambio, según los lineamientos establecidos por el Congreso Federal y esta instancia.

En el plano electoral, la CC aseguró que “es necesario construir una estrategia de centro mayoritario que no implica renunciar a la firmeza”. “La Argentina no puede estar corrida a los extremos que pueden poner en jaque la paz social”, plantearon.

Durante el Plenario Federal, el economista Matías Surt realizó un diagnóstico de la situación económica del país, y el coordinador de los equipos técnicos y representante del Instituto Hannah Arendt, Fernando Sánchez, se refirió a los acuerdos programáticos que vienen trabajando las cuatro fundaciones de JxC.

Del plenario participaron también la titular de la CC ARI bonaerense y diputada provincial, Maricel Etchecoin; las diputadas nacionales Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman, Victoria Borrego; los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Lucía Romano; el titular de la CC ARI porteña, Claudio Cingolani; Gregorio Hernández Maqueda, miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional y candidato a legislador provincial por Córdoba; Fernando Frugoni, legislador provincial electo por Río Negro; Sebastián Julierac, legislador provincial Santa Fe; el economista Matías Surt; el representante del Instituto Hannah Arendt y coordinador de los equipos técnicos de JxC, Fernando Sánchez; Marcos Quattrini, candidato a senador provincial por Mendoza y los coordinadores Fernanda Reyes, Romina Braga y Agustín Bertuzzi; y presidentes de distritos.

La resolución del plenario federal

La unidad de corazón en la diferencia de ideas es el espíritu con el que promovimos y fundamos Cambiemos hace ocho años. Con ese principio nos encontramos quienes habíamos transitado caminos separados en la política nacional, cediendo y abandonando los intereses particulares para construir una nueva y mayoritaria alternativa política para los argentinos y argentinas que querían cambiar de rumbo.

Hoy el esfuerzo diario de cada argentino no se traduce en su progreso ni en el de su familia, el horizonte es difuso e inunda a nuestra sociedad en la desesperanza y bronca. Una sociedad que canaliza sus fracasos en la ira y la violencia es una sociedad que no puede crear y no puede crecer.

La desidia, la corrupción y la violencia que sufrimos todos los argentinos, han despertado en un sector minoritario de la sociedad sentimientos de revancha, deseos de autoritarismo y posiciones radicalizadas. Frente a esto, Juntos por el Cambio, desde su origen, se trata de la representación de un centro mayoritario, que expresa la pluralidad y la congruencia política con los valores de la democracia, el reconocimiento del otro y alejada de los extremos que ponen en jaque la paz social.

A 40 años de democracia no estamos disputando una elección más, sino uno de los momentos más críticos de nuestra historia como Nación, y para eso necesitamos grandeza y generosidad. Estamos frente a la etapa final de un modelo de Nación que ha fracasado, tenemos el deber histórico de ser la nueva generación de hijos del amor de la patria que iluminan el futuro en la oscuridad presente.

Hicimos de Juntos por el Cambio un espacio político abierto donde se unen diversas expresiones políticas y en el que compartimos valores fundamentales como la democracia, la libertad y la república. En esos términos, nuestra vocación será siempre fortalecer la unidad, ampliar y potenciar nuestra coalición.

Esa es la historia del ARI y la Coalición Cívica, nunca fuimos sectarios ni lo seremos. Nacimos en 2001 en un contexto de crisis y degradación que en mucho se parece al presente, con una economía agotada y un gobierno que niega la realidad fugando hacia adelante. Desde aquel tiempo convocamos a los argentinos a cambiar de verdad y profundamente, sellando una nueva alianza y contrato moral, no desde la corporación política sino desde la ciudadanía.

El imperativo central es y debe ser darle a los argentinos la mejor opción política para sacar el país adelante, recuperar la esperanza y construir en paz y con justicia la prosperidad para una nueva Argentina. Para ello, Juntos por el Cambio debe abrirse sobre la base sustantiva del reconocimiento del otro e independientemente de los partidos de origen; con memoria, pero con pluralismo, sin mezquindad ni especulación que pueda aniquilar la estrategia común de nuestra alianza o desconocer a quienes compartimos el camino.

Discutamos de cara a la sociedad pero con la inteligencia y respeto suficiente para no aniquilar la estrategia común de nuestra alianza, desconocernos públicamente entre quienes compartimos el camino no puede ser una opción. La unidad en la diferencia solo se alcanza con amistad política, sin mentiras y con diálogo sincero.

En tiempos en que algunos buscan fragmentar y polarizar a los argentinos, sabemos que hay una inmensa mayoría de ellos que reclama una salida justa y no violenta. Junto a Elisa Carrió daremos testimonio por ellos, para construir la prosperidad desde la Paz, el Humanismo y la Libertad.

Por último, y en virtud de lo expresado, la Mesa Ejecutiva Nacional facultó al Presidente del partido a suscribir una alianza electoral nacional, en el marco de Juntos por el Cambio, según los lineamientos establecidos por el Congreso Federal y esta instancia.

