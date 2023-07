Elecciones y círculo rojo: los empresarios confían en una transición ordenada de la economía

La candidatura a presidente de Sergio Massa por Unión por la Patria generó previsibilidad y certidumbre en el mundo de los negocios por dos motivos: porque confirma que todos los referentes políticos con posibilidades de ganar las elecciones tienen una visión moderada y pro empresa; y porque garantiza -por el rol de Massa al frente del Palacio de Hacienda- que la transición en materia económica será, por lo menos, ordenada. Incluso, hará campaña con la gestión misma.

Pero la fragilidad que atraviesa la macroeconomía, con los enormes desequilibrios que se acumulan, una inflación que para las consultoras privadas tiene un piso de 140% este año y una situación crítica en materia de dólares, le imprime un alto nivel de riesgo a la estabilidad. Y a eso se le suma el habitual ruido preelectoral que en los mercados siempre está presente.



“El hecho de que Massa sea el candidato del peronismo le aporta racionalidad a la discusión y no los disparates del kirchnerismo. Sergio por lo menos piensa como un tipo racional. Es pro empresa, está en favor de cumplir con los compromisos internacionales. Veremos cómo lo condiciona el kirchnerismo, pero su concepción le aplica racionalidad. Y todos los candidatos tienen una visión por empresaria”, afirmó un importante referente del Grupo de los 6 (G6).

Esta es la concepción que tiene la mayoría del empresariado, sea o no peronista. Pero también afirman que la situación económica está atada con alfileres y le será imposible al ministr-candidato revertir el escenario en los meses que restan para las elecciones.

Su apuesta, claro, -sostienen los hombres de empresa- es buscar una estabilización, evitar que la inflación continúe en ascenso y lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le aporte algo de dólares para llegar hasta fin de año. De ello depende la actividad económica, la estabilidad cambiaria y la desaceleración del ritmo de aumento de los precios.

“Creo que va a estar difícil hasta las elecciones. En lo que tiene que ver con nuestro sector, está muy ligado a la demanda interna y va a depender mucho del poder adquisitivo de la población, y eso va en línea con la inflación. Si bien los niveles productivos son razonables todavía, estamos viendo que la demanda cayó”, aseguró el presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione.

También desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) remarcaron que la elección de Massa como candidato casi único del peronismo ha “generado cierta tranquilidad en el sentido de que es un hombre pragmático y con buen diálogo con el sector empresarial”, pero al mismo tiempo afirmaron que el escenario económico es complejo.

“Massa es un hombre promercado, entiendo que va a poder cerrar con el FMI y va a generar cierta previsibilidad hasta el 10 de diciembre. No creo que la economía mejore, pero tampoco empeorará. Sin embargo, la expectativa en líneas generales no es muy buena porque hay muchos cambios profundos por hacer que no van a poder ser resueltos solamente por la fuerza ganadora”, enfatizó, sin dudarlo, el presidente de la CAC, Mario Grinman.

Señales de alivio

Más allá de la definición de los candidatos, la incertidumbre sobre quién puede ocupar el sillón presidencial el 10 de diciembre sigue latente. El único dato que los empresarios comienzan a observar con más claridad desde las últimas semanas, y en algún punto festejan, es cómo se está desinflando la imagen de Javier Milei, el referente de Libertad Avanza que hasta hace algunos meses parecía con altas chances de, por lo menos, llegar al ballotage.

Participó, de hecho, en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) que se hizo el último jueves en el hotel Alvear y si bien los empresarios coinciden con gran parte de su discurso, observan al economista con ideas “alocadas” que tienen nula viabilidad política. Los tranquilizan los datos que les llegan de los encuestadores que reflejan una fuerte caída en la intención de voto del libertario. También este factor incide en que haya mayor tranquilidad en los mercados y en la economía en general durante estos próximos meses, afirman en el mundo privado.

“Lo peor que nos hubiera pasado, en este contexto de debilidad, es que hubiera cambios en el medio. La industria necesita tener puntos de referencia. Es preferible un escenario de continuidad”, dijeron desde la UIA sobre la candidatura a presidente del ministro de Economía.

“Claro que, si la fórmula oficialista era, finalmente, Wado de Pedro-Juan Manzur, iba a sobrevolar una enorme incertidumbre sobre cuál sería el futuro de Massa, quien ya había manifestado públicamente su firme convicción de representar la unidad en el peronismo. Ahora esa incertidumbre quedó disipada y el ministro hará lo imposible por mostrar avances en materia económica durante los próximos meses, pero persisten las dudas en torno a qué hará si pierde”, amplió la fuente.

Para el presidente de Aluar y Fate, Javier Madanes Quintanilla, la clave para evaluar cómo la Argentina transitará el próximo semestre es si hay o no acuerdo con el FMI. “Hay que esperar para ver con qué recursos se cuenta para navegar hasta diciembre. Tener un poco de aire es esencial para navegar este período preelectoral. Si no hay desahogo, las medidas van a ser mucho más duras de lo que son, aunque me cuesta imaginar cuánto mas duras pueden ser”, afirmó el industrial.

“La transición puede ser más ordenada, pero preocupa mucho el desabastecimiento por falta de importaciones. Preocupa cómo vamos a llegar, la aceleración de la inflación, todas las variables macro. Está todo muy atado con alambres. Lo importante es que lo que se haga se haga ordenado. La Argentina tiene un montón de oportunidades para crecer, pero no hay soluciones mágicas”, enfatizó, por su parte, un referente de IDEA.

Fuente: Infobae